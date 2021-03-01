В ООН закликали до незалежного розслідування отруєння Навального

Двоє експертів з прав людини в ООН закликали до проведення міжнародного розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

У своєму звіті, оприлюдненому в понеділок, експертки із захисту прав людини Агнес Калламар та Ірен Хан заявили, що отруєння Навального «мало не меті надіслати чіткий зловмисний сигнал, що таке станеться з кожним, хто критикуватиме уряд і виступатиме проти нього».

«Ми дійшли висновку, що за спробу отруїти пана Навального відповідальна Росія», - йдеться у звіті.

Експертки вказали на неадекватність дій російської влади з розслідування отруєння, випадки застосування хімічної зброї, «очевидну низку замахів на вбивства» і закликали до негайного проведення міжнародного розслідування нападу на Навального.

Росія відкидає звинувачення у отруєнні Навального.

Тим часом, у ЄС та США обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти Росії, через отруєння Навального.

Минулого тижня міністри закордонних справ Європейського Союзу узгодили запровадження санкцій проти чотирьох російських посадовців. Очікується, що ЄС офіційно затвердить запровадження цих санкцій на початку березня.

Президент США Джо Байден планує видати новий указ щодо протидії Росії. Про це повідомляють американські ЗМІ, з посиланням на посадовців адміністрації. Серед заходів - запровадження нових санкцій щодо Росії, через отруєння Навального, повідомляють ЗМІ.

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