США готові допомогти з розслідуванням, якщо повідомлення про отруєння Навального підтвердяться - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео висловив глибоку стурбованість повідомленнями про можливе отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і заявив про готовність США допомогти в проведенні всеохопного слідства.

«Сполучені Штати глибоко стурбовані попередніми висновками німецьких медичних експертів про те, що російського опозиціонера Олексія Навального було отруєно. Якщо повідомлення підтвердяться, Сполучені Штати підтримують заклик ЄС до всеохопного розслідування та готові допомогти в цих зусиллях», - йдеться у заяві.

Помпео наголосив на необхідності всебічного розслідування інциденту.

«Родина пана Навального та народ Росії заслуговують на повне та прозоре розслідування, і щоб тих, хто брав у цьому участь, притягнули до відповідальності. Наші думки - з сім’єю пана Навального і ми сподіваємось на його повне одужання», - заявив головний дипломат США.

Як повідомляв Голос Америки, стан пана Навального обговорили під час зустрічі у вівторок заступник держсекретаря США Стівен Біган та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Під час зустрічі «Біган висловив глибоке занепокоєння станом російського опозиціонера Олексія Навального, вплив на російське громадянське суспільство повідомлень про його отруєння і наголосив на важливості прозорості та свободи слова в будь-якому демократичному суспільстві», - повідомила речниця посольства США в Росії.

В окремій серії твітів речниця наголосила на заявах посла США в Росії Джона Саллівана про те, що повідомлення німецької клініки про отруєння Навального в Росії «вимагають невідкладного, всеохопного розслідування російською владою, щоб притягнути до відповідальності сторони, що стоять за цими діями».

Цього тижня Біган здійснює візити до Вільнюса, Москви та Києва "для зустрічей із урядовцями та обговорення регіональних і міжнародних проблем", раніше повідомив Держдеп США.

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