3 серпня ВМС США розпочнуть наймасштабніші навчання з часів холодної війни

З 3 по 16 серпня Військово-морські сили США проведуть навчання, що охоплять 17 часових поясів і стануть наймасштабнішими з часів холодної війни, коли 1981 року відбулись навчання НАТО Ocean Venture. Про це повідомили в Шостому флоті США.

В «Масштабних навчаннях 2021» (LSE 2021) буде задіяно більше 36 кораблів, включаючи авіаносці та підводні човни, заявили у ВМС.

«Морське командування створює основу для нашої служби ВМС, - заявив віце-адмірал Джин Блек, командувач Шостим флотом. - LSE стануть тестом для наших командувань у всьому спектрі військових дій ВМС, від тактичних до стратегічних, що інтегрують Корпус морської піхоти, щоб продемонструвати можливість флоту проводити глобальні координовані операції від відкритого океану до прибережних зон».

У відомстві заявили, що у цих навчаннях візьмуть участь лише сили США, а у наступних навчаннях зможуть взяти участь союзники та партнери.

Ці навчання попереджають супротивників США в Чорному морі, на сході Середземного моря та в Південнокитайському морі та Східнокитайському морі, наводить слова аналітика Військового коледжа ВМС США Джеймса Голмса видання Military Times. Такі навчання, на думку аналітика, покладуть край міркуванням про те, що американських сил буде недостатньо для одночасної відповіді на виклики.

В статті використано матеріали Military Times.

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