Україна запровадить вимогу негативного ПЛР-тесту для в'їзду іноземців

Україна дозволятиме перетинати свій кордон лише тим іноземцям, які нададуть довідку про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Про те, що уряд готується запровадити таку умову для в'їзду в країну, повідомив, виступаючи в п'ятницю у Верховній Раді, міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Міністерством охорони здоров'я уже винесено на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають", - сказав Степанов, відповідаючи на запитання народних депутатів у ході години запитань до уряду.

Як він заявив, "Упевнений, що на найближчому засіданні уряду це питання буде розглянуто, і всі громадяни інших країн, які в'їжджають в Україну, незалежно від рівня захворюваності в їхніх країнах, повинні будуть надати довідку про негативний результат ПЛР-тесту".

Степанов пояснив, що тест має бути зроблений не більш ніж за 48 годин до перетину українського кордону.

Досі Україна не вимагала від іноземців на кордоні довідок про відсутність захворювання на COVID-19.

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