COVID-19 зменшив прибутки ОРДЛО від незаконної торгівлі вугіллям - WP

Падіння цін на енергоресурси через пандемію COVID-19 означає падіння попиту і на антрацит з Донбасу, який продовжує надходити з непідконтрольних українському урядові територій до Росії. Про це йдеться в статті The Washington Post «Брудне паливо», опублікованій 12 червня.

Падіння цін на антрацит спричинило зменшення виплат місцевим шахтарям і зменшення надходжень до так званої влади регіону. На падіння зарплат скаржаться шахтарі регіону в соцмережах. Звіт DFRL, підрозділу американського аналітичного центру "Атлантична Рада", містить фото зарплатної відомості неназваного шахтаря, де вказано, що він заробив менше 80 доларів за місяць, що вдвічі менше мінімальної зарплати на підконтрольній урядом території України. «Такі заяви поширені на Донбасі», - йдеться у звіті.

На тлі зменшення надходжень у містах Зорінськ та Антрацит, за повідомленнями, шахтарі проводили акції протесту.

Невідомо, чи здатен Кремль надати підтримку владі так званих ЛНР та ДНР, щоб заспокоїти шахтарів, адже пандемія COVID-19, падіння цін на нафту та цінова війна з Саудівською Аравією обмежили ресурси російської влади, міркує автор статті.

Автор також привертає увагу до недружнього ставлення російських бізнесменів до конкурентів з Донбасу. «Було завжди ясно, що росіяни не хочуть, щоб Донбас став дешевим конкурентом в Росії», - говорить виданню Ніколас фон Твікель, екс-посадовець ОБСЄ. Він також зауважує, що шахтарі, втративши заробітну платню, можуть поповнити ряди бойовиків.

Попри менші надходження, вивіз вугілля з Донбасу триває, йдеться в статті. Перевезення вугілля з ОРДЛО контролює Олександр Курченко, колишній союзник Януковича, але він міг втратити ексклюзивний доступ до вугілля з регіону через суперечки з іншими бізнесменами в листопаді минулого року, наголошує видання.

Ще на початку квітня пов‘язані з ним компанії перевозили антрацит до Росії. Про це свідчать митні документи, отримані вашингтонським аналітичним центром C4ADS. «Він (Курченко - ред.) переховується у Москві у цей час, бо в Україні він перебуває у розшуку, - говорить виданню аналітик C4ADS Джек Марголін. - Однак, торговельні дані вказують, що це не заважає йому займатись бізнесом».

Вугілля з Донбасу незаконно виводиться до Росії і там його походження приховується. Його видають за російське вугілля, пише видання з посиланням на інформацію посадовців США та аналітиків.

Супутникові знімки біля Успенського пункту перепуску часто фіксують великі черги вантажних потягів, що рухаються в напрямку Ростова-на-Дону. Відслідковує походження вугілля також компанія ДТЕК, яка втратила контроль над своїми шахтами на Донбасі.

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