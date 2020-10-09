«Продовольство - найкраща вакцина від хаосу». Нобелівську премію миру присудили за боротьбу з голодом

Світова продовольча програма ООН (WFP) стала лауреатом Нобелівської премії миру 2020. Нобелівський комітет відзначив зусилля програми «з подолання хаосу, внесок у покращення умов для миру в регіонах, що страждають від конфліктів, і за те, що вона стала рушійною силою запобігання використання голоду як зброї у війні та конфліктах».

«Перед лицем пандемії Світова продовольча програма продемонструвала вражаючу здатність інтенсифікувати свої зусилля», - заявила голова норвезького Нобелівського комітету Бері Рейс-Андерсен. Вона згадала заяви програми про те, що «до того дня, коли з‘явиться вакцина, продовольство залишається найкращою вакциною від хаосу». Раніше цього року голова програми WFP попереджав, що пандемія COVID-19 загрожує голодом «біблійних масштабів».

Рейс-Андерсен закликала міжнародну спільноту підтримувати цю програму ООН в час, коли «в міжнародних дебатах та обговореннях однозначно є тенденція до дискредитації міжнародних установ, більше ніж, скажімо, 20 років тому».

Світова продовольча програма назвала нагороду «потужним нагадуванням світу, що мир і програма «Нуль голоду» йдуть пліч-о-пліч» і висловила подяку співробітникам програми, які «щодня ризикують життям, щоб надати продовольство та допомогу більш ніж 100 мільйонам голодних дітей, жінок та чоловіків по всьому світові».

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