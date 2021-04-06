Гелікоптер НАСА витримав першу самостійну ночівлю на Марсі

Літальний апарат НАСА «Геніальність» витримав марсіанські морози під час першої самостійної ночівлі на Червоній планеті, повідомляє лабораторія американської космічної агенції НАСА при Каліфорнійському інституті технологій.

Вночі температура на Марсі може знижуватись до мінус 90 градусів за Цельсієм. Через низькі температури, на незахищених електричних компонентах можуть виникнути тріщини, також можуть бути пошкоджені батареї пристрою, повідомили у лабораторії.

«Вперше «Геніальність» перебуває самостійно на поверхні Марсу, - заявила Мімі Аунг, управляюча проектом. - Тепер ми маємо підтвердження, що є вірна ізоляція, правильні нагрівальні пристрої і достатньо заряду батареї, щоб пережити холодну ніч, що є значною перемогою для команди».

Міні-гелікоптер «Геніальність», вагою приблизно два кілограми, був прикріплений до марсоходу «Наполегливість», який з часу своєї посадки на Марсі 18 лютого, проводить дослідження планети.

7 квітня, за планом, гелікоптер розправить лопаті. Після проведення тестувань, міні-гелікоптер планує здійснити перший політ на Марсі вже 11 квітня. Дані про переліт можуть дістатись Землі не раніше 12 квітня, повідомляють у НАСА.

Дивіться також: Проект "український міст" та роль українок в IT. Відео