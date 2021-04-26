Білий дім, українські експерти коментують ідею Зеленського розширити нормандську групу

У понеділок речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала пропозицію президента України Володимира Зеленського залучити до переговорів по Донбасу у «нормандському форматі» представників США, Британії і Канади.

"Ми були залучені у минулому. І, звичайно, ми перебуваємо у тісному контакті з керівництвом України, на різних рівнях. Президент (Байден) сам розмовляв з президентом України, і звичайно Держсекретар та інші спілкувалися зі своїми колегами, про те, якими є їхні потреби і як ми можемо бути ефективними партнерами", - відзначила Псакі.

Речниця Білого дому також вказала, що, на її думку, залучення США та переговори краще могли би прокоментувати у Держдепі.

Ідею президента України скептично сприйняли деякі українськи експерти. Вона добра, але нереалістична, вважає професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

«Звичайно, гарно було б розширити «нормадський формат», зокрема, включити до нього нашого союзника - Сполучені Штати. Особливо це актуально тепер, після обрання Байдена. Тож якби це вдалося, це було б, безумовно, добре. Але питання - чи піде на це Росія?» - запитує Гарань.

Щоб змінити формат, потрібна згода всіх його учасників, - нагадує директор Інституту світової політики Євген Магда. «Я не бачу причин, чому Росія в її нинішній ситуації має погоджуватись на залучення до переговорів Сполучених Штатів, Великої Британії і Канади», - сказав політолог «Голосу Америки».

Як на мене, ця ідея просто хайпова



Як він зазначив, «Як на мене, ця ідея просто хайпова. Мовляв, ми Сполученим Штатам пропонуємо. А те, що нічого не вийшло, це вже не наша вина».

«Пропонується те, чого не станеться. Цей проєкт мертвонароджений. Ніхто нікуди не увійде, ніхто нікого не запросить», - додає Петро Бурковський з Фонду «Демократичні ініціативи». На думку політаналітика, подібними заявами влада відволікає увагу від ключового питання, яке зараз постало перед Україною: чи ми будемо захищатися від російської агресії, чи збираємося йти на поступки.

«У нас щойно була воєнна тривога, загроза нового російського вторгнення. Всю зиму росіяни влаштовували провокації, вбивали наших військових, скасували режим припинення вогню, накопичили війська, почали погрожувати вторгненням. Виникає питання – ми направду розглядаємо Росію як договороздатного партнера? Направду вважаємо, що можна з ними сідати за стіл переговорів і вести розмову про мир?»

це політична заява, робота на електорат



Як каже Бурковський, «Ідея розширити «нормандський формат» - це політична заява, робота на електорат. Мовляв, ми, попри все, за мир. Хоча після весняної демонстрації сили вже зрозуміло, що миру не буде досягнуто».

Не підтримують експерти й наміру президента Зеленського зустрітися з Путіним.

«Я вважаю, це дуже небезпечно. Величезні ризики», - каже Олексій Гарань.

Двостороння зустріч з Путіним ні до чого хорошого не приведе



За його словами, «Росія буде тиснути, Росія потім все одно буде обдурювати і казати – ні, ми про це не домовлялися. - Двостороння зустріч з Путіним ні до чого хорошого не приведе».

Політичний оглядач Віталій Портников зазначає: «Росія в стосунках з Україною діє виключно методом шантажу. І тому наші західні союзники весь час підтримують українських президентів – раніше Порошенка, тепер Зеленського - у їхніх контактах з президентом Росії».

«А коли президент України, в умовах окупації частини української території, самотужки зустрічається із Путіним, він виступає як молодший партнер, дуже вразливий для будь-якого тиску», - застерігає Портников.

Експерти коментують пропозицію Путіна – про те, що Зеленський має говорити про Донбас з вождями так званих ЛНР/ДНР, а з президентом Росії обговорювати всі інші питання. Як вони наголошують, зустріч з Путіним без обговорення питання Донбасу взагалі не має жодного раціонального сенсу.

хто дасть гарантію, що Путін не вчинить так, як колись вчинив з Ангелою Меркель, узявши на зустріч із нею собаку?



«І хто дасть гарантію, що Путін не вчинить так, як колись вчинив з Ангелою Меркель, узявши на зустріч із нею собаку? Хто дасть гарантію, що на зустріч не приїдуть Пушилін і Пасічник, яких теж випустять в одне приміщення із Зеленським?» - запитує Євген Магда.

В інтерв'ю для Financial Times президент України Володимир Зеленський виступив з пропозицією розширити «нормандський формат», долучивши до переговорів по Донбасу нових учасників - Сполучені Штати, Велику Британію і Канаду.

У Кремлі ідею Зеленського залучити до переговорів США уже назвали «тривожним сигналом».

Президент України також вкотре висловив бажання зустрітися з Путіним. Як заявив Зеленський на брифінгу 26 квітня, «Все йде до того, що ця зустріч відбудеться».

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