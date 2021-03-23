Новий план Байдена з підтримки інфраструктури може потребувати $3-4 трлн. - ЗМІ

Президент США Джо Байден планує запропонувати новий пакет заходів, спрямованих на розбудову інфраструктури та подальше стимулювання економіки.

Нова ініціатива під назвою «Відбудуємо краще», має бути представлена лише через декілька тижнів після того, як на початку місяця було схвалено «План порятунку Америки», стимуляційний пакет обсягом 1,9 трильйона доларів.

Обсяг нового пакету, за оцінками американських ЗМІ, може скласти від 3 до 4 трильйонів доларів.

В понеділок Байден зустрівся із сенаторами від Демократичної партії, щоб обговорити нову ініціативу, пише АР. «Маємо це зробити», - заявив про прийняття нового плану сенатор-демократ Ричард Блументаль перед зустріччю з Байденом, що відбулась в онлайн режимі.

Однак, прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що остаточного рішення щодо проекту ще прийнято не було. «Президент Байден та його команда розглядають низку потенційних варіантів того, як інвестувати на користь працюючих родин та реформувати наш податковий кодекс, щоб він в нагороджував працю, а не статки», - заявила Псакі в понеділок.

«Посадовці адміністрації вказують, що деталі залишаються неточними, - йдеться в статті The New York Times.- Однак, надзвичайний обсяг пропозиції вказує на агресивний підхід, який прагне вжити адміністрація Байдена, щоб застосувати потужність федерального уряду для того щоб зробити економіку більш рівноправною, вирішити питання зміни клімату та покращити американське виробництво та високотехнологічну промисловість у наростаючому протистоянні з Китаєм».

Біля одного трильйона в плані передбачатиметься на державне фінансування побудови об’єктів інфраструктури, включаючи дороги, мости, залізниці, станції підзарядки електромобілів, тощо.

Як і «План порятунку Америки», нова ініціатива «Відбудуємо краще», як передбачається, міститиме заходи з підтримки соціального захисту населення. Ініціатива «Відбудуємо краще» включатиме безкоштовну освіту в державних професійних коледжах, оплачувану відпустку за сімейними обставинами та інше, пишуть The New York Times та The Washington Post із посиланням на джерела в адміністрації США.

Біля одного трильйона в плані передбачатиметься на державне фінансування побудови об’єктів інфраструктури, включаючи дороги, мости, залізниці, станції підзарядки електромобілів, тощо.

Фінансування «Плану порятунку Америки» відбувалось за рахунок запозичень, а от щоб профінансувати план «Відбудуємо краще», автори пропонують підвищити податки.

Раніше Байден говорив про можливість підвищення податків для найбагатших американців а також корпорацій

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл в понеділок застеріг, що «так звана пропозиція щодо інфраструктури може виявитись Троянським конем для масштабних підвищень податків та інших ініціатив лівого спрямування, які вбивають робочі місця».

Раніше Байден говорив про можливість підвищення податків для найбагатших американців а також корпорацій.

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