$1,9 трлн для американської економіки - що включає пакет допомоги адміністрації Байдена

$1400 разової виплати для 90% населення США, що заробляє менше $75,000 на рік, $300 коронавірусної надбавки в допомозі з безробіття, 125 мільярдів – для американських шкіл і дитсадків, щоб поліпшити вентиляцію кімнат, зменшити кількість учнів у класах і закупити захисне обладнання. Такі основні положення вже третього за час пандемії й першого за президентства Джо Байдена пакету допомоги американській економіці у майже два трильйони доларів.

Серед іншого, у законопроекті передбачено:

- 15 мільярдів на допомогу авіакомпаніям, якщо ті відмовляться від планів відправляти працівників у неоплачувану відпустку;

- збільшення харчової допомоги нужденним ("талони на їжу") на 15%;

- надання допомоги на виплати за оренду житла (обсяг програми - 20 мільярдів);

- запроваждення пільгового кредитування для малого бізнесу, який постраждав від пандемії (22 мільярди й окремо 25 мільярдів для закладів харчування);

- зменшення податкового навантаження на родини із дітьми до 18 років у розмірі звільшення від податків доходів обсягом $3600 на рік на одну дитину (зараз родини отримують річну знижку в оплаті податків на дохід до $2000 за дитину до 17 років).

У середу Байден привітав прийняття законопроекту й пообіцяв підписати його найближчим часом, американські медіа повідомляють, що це заплановано на другу половину п'ятниці.

Цей пакет допомоги "являє собою історичну перемогу для американського народу. Все, що зазначене у ньому вимагало вирішення, включаючи фінансування вакцинації, збільшення виробництва вакцин і центрів із вакцинування", - підкреслив Байден.

Після тривалого розгляду голосування у Сенаті й Палаті представників Конгресу відбулось винятково за партійною приналежністю: демократи, що мають незначну більшість в обох палатах, підтримали законопроект.

Документ "включає податкову пільгу, що допоможе витягти зі стану бідності 50% дітей. Як ви можете сказати «ні» тому, щоб допомогти вийти із бідності половині родин у США? - звернулась до опонентів демократка Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників. - Діти вчаться – батьки працюють. Це дуже важливо, щоби родини змогли вийти із коронавірусної кризи. Всі ініціативи у пакеті допомоги покликані посилити підтримку для наших медиків на рівні округів і штатів".

Натомість усі республіканці у Сенаті й Палаті представників – виступили проти. На їхнє переконання, пакет допомоги дорого обійдеться платникам податків. Зокрема, вони критикують виділення 350 мільярдів для штатів та місцевих урядів, що, на думку республіканців, підуть не на подолання пандемії, а на «латання дірок» у місцевих бюджетах.

"Будьмо відверті, це не проект допомоги, це довжелезний перелік пріоритетів лівих, що існували й до пандемії й не відповідають потребам американських родин", - заявив лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін МакКарті. - "Не дивно, що демократи у Палаті представників сказали, що вони збентежені через те, що він передбачає. Якщо ви частина урядового болота, вам цей закон підходить, але для американського народу він означає серйозні проблеми, які уже на горизонті".

Раніше також Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЄСР) спрогнозувала, що на тлі затвердження пакету економічних стимулів у США зростання прискорить й світова економіка.

Стівен Моррісон, експерт Центру зі стратегічних і міжнародних досліджень, вважає, що законопроект "дасть поштовх світовій економіці на 1%".

Речник МВФ Джеррі Райс також заявив, що пакет стимулів матиме значний позитивний вплив на світове зростання та додасть 5-6% зростання економіки США впродовж трьох років.

Проте інші економісти критикують ініціативи, вказуючи на ризики прискорення інфляції у США, реакція на яку може згодом обмежити доступ до міжнародних фінансів для країн з економікою, що розвивається.

Окремо експерти вітають те, що документ передбачає 11 мільярдів доларів на закордонну допомогу незаможним країнам у боротьбі проти коронавірусу. Зокрема, фінансування міжнародної програми з вакцинації COVAX. Експерти погоджуються: вакцинації лише американців недостатньо для того, щоб вони були у безпеці.

"Віруси не визнають кордонів. Якщо ми продовжимо повільну вакцинацію, цілком можливо, що з’являться нові штами вірусу й поставлять під загрозу ефективність наших наявних вакцин і може навіть зроблять їх марними", - пояснює Ашіш Джа, професор університету Браун.

Хоча за опитуваннями, більшість американців підтримують пакет допомоги, експерти кажуть, що просувати у документі саме виділення закордонної допомоги було непросто.

Однак успіх цих ініціатив - "це визнання того, що подолання COVID-19 у межах США, запуск економіки, відкриття суспільства лише тоді буде успішним, якщо це відбуватиметься в усьому світі, ми не можемо думати, що ми на якомусь ізольованому острові", - додає Моррісон.

На попередніх двох грошових чеках допомоги, що надходили американцям торік навесні й взимку, були ім’я й підпис президента США Дональда Трампа. Нинішня адміністрація ж повідомила: Байден на чеках не підписуватиметься.

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