Вікторію Нуланд призначено на посаду заступника Держсекретаря США. Ось що вона говорила про Україну під час слухань

Сенат США затвердив Вікторію Нуланд, дипломата з 30-річним стажем, на посаді заступника Держсекретаря США з політичних питань.

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав рішення і відзначив значний дипломатичний досвід Нуланд.

«Її значний досвід з широкого кола питань буде дуже важливим для мене та Департаменту у втіленні міжнародної політики, яка приносить результати для народу Америки», - заявив Блінкен.

Президент США Джо Байден в лютому подав кандидатуру Нуланд для затвердження Сенатом. Під час слухань Комітеті з закордонних відносин Сенату, що відбулись раніше цього місяця, Нуланд відповіла на питання американських законодавців, які, зокрема, стосувались України, санкцій щодо Росії, газпромівського проекту «Північний потік 2».

Нуланд закликала США та Європу виступити єдиним фронтом у зусиллях щодо стримування Росії а також привітала нові санкції США.

Ми зробили дуже важливий крок, прийнявши потужний пакет санкцій та заходів, які включають закриття для Росії доступу до наших фінансових ринків.

«Я думаю, ми зробили дуже важливий крок, прийнявши потужний пакет санкцій та заходів, які включають закриття для Росії доступу до наших фінансових ринків... США можуть протидіяти Росії наодинці, але це нерозумна політика. Ми сильніші, коли ми це робимо разом. Я була дуже задоволена, коли канцлерка Меркель видала паралельне, дуже потужне попередження Путіну стосовно його агресії щодо України та накопичення сил. Ми повинні продовжувати розробляти санкційні пакети разом», - сказала Нуланд.

Під час слухань вона наголосила на проблемі корупції в Україні та важливості її подолання.

«Перше, що потрібне Україні, щоб бути міцною, стабільною та суверенною державною, - це подолати масштабну корупцію. Сполучені Штати доклали велику кількість зусиль заради цього. Але корупція – це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини та підкупляти урядовців. Тому це в наших спільних інтересах працювати над цими проблемами. Підтримка України Конгресом важлива, але вони самі повинні зробити певні кроки, щоб пройти цей шлях».

На слуханнях також піднімалось питання «Північного потоку-2». Вікторія Нуланд заявила, що США та партнери повинні зробити все можливе, щоб зупинити будівництво газогону:

Ми повинні використати всі інструменти у нашому розпорядженні, щоб зупинити будівництво цього трубопроводу (Північного Потоку-2 - ред. ГА ) перед його завершенням.

«Це не тільки поганий проект для Німеччини та Європи. Він порушує їх власну політику щодо довкілля, енергетичну політику, направлену на розвиток зелених технологій. Він поглиблює їх залежність від Росії у той час, коли Москва переозброюється навколо та всередині України, дозволяє Навальному згасати у тюрмі. Я думаю, ми повинні використати всі інструменти у нашому розпорядженні, щоб зупинити будівництво цього трубопроводу перед його завершенням. Ми повинні тиснути на уряд Німеччини зробити те саме. Я була задоволена побачити потужне попередження з боку Меркель до Путіна щодо його озброєнь в Україні. Ніщо не надішле більш потужного сигналу Путіну, ніж зупинка цього проекту. Я думаю, ми повинні надіслати цей сигнал. У разі мого затвердження на посаді, це буде моїм ключовим та нагальним пріоритетом».

В адміністрації колишнього президента США Барака Обами, Нуланд була помічницею держсекретаря з питань Європи та Євразії в 2013-2017 роках. До сфери її діяльності входила і Україна.

Візит Нуланд до України під час Революції Гідності викликав негативну реакцію Кремля. Їй з 2019 року заборонено в‘їзд до Росії.

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