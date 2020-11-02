Трамп критикує поновлення протиепідемічних обмежень в Європі

Президент США Дональд Трамп розкритикував деякі європейські країни за поновлення обмежень на економічну діяльність у зв‘язку з новою хвилею поширення пандемії COVID-19.

«Європа запровадила драконівські обмеження і кількість заражень зростала як і кількість смертей, але подумайте - це драконівське. Тепер вони знову мають це робити. Що вони в біса роблять?» - сказав Трамп на зустрічі з виборцями в Мічигані в неділю. «Вони знову закривають частини Європи», - додав Трамп.

В суботу прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про поновлення жорстких протиепідемічних обмежень, після того, як кількість заражень в країні перевищила один мільйон. З 5 листопада до 2 грудня, британці не зможуть полишати свої оселі, крім як у чітко визначених випадках, магазини з товарами, що не вважаються життєво необхідними, закриють свою роботу, а бари та ресторани працюватимуть лише на виніс.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель починаючи з понеділка на десять днів поновила певні обмеження, які діяли в країні навесні. Хоча школи та магазини будуть відкритими, бари та ресторани закриються для відвідувачів. Також будуть запроваджені обмеження на зібрання громадян.

У США ситуація з пандемією також погіршується. Середня за останні сім днів добова кількість заражень на коронавірус у США перевищила 81 000, що є рекордним значенням з початку пандемії. В суботу головний інфекіціоніст США д-р Ентоні Фаучі заявив, що ситуація зі зростанням кількості заражень перед настанням сезону холодів «не може бути гіршою». Трамп розкритикував Фаучі і припустив, що може звільнити його після президентських виборів.

Директор Всесвітньої організації охорони здоров‘я Тедрос Гебреєсус пішов на дводенну самоізоляцію після того, як з‘ясувалось, що він перебував в контакті з особою хворою на COVID-19. «Я добре почуваюсь і не маю симптомів, але буду на само карантині наступні дні, у відповідності до протоколів ВООЗ і працюватиму з дому», - написав Гебреєсус у Twitter.

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