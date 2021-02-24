Міністр оборони США заявив про підтримку України проти російської агресії

США підтримують Україну у розбудові спроможності для захисту від російської агресії а також програму реформ на шляху до євроатлантичної інтеграції. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з міністрами оборони Великої Британії, Канади, Литви, Польщі та України.

Ці п’ять країн-членів НАТО активно надають навчальну підтримку Україні, йдеться у повідомленні Пентагону, опублікованому у соцмережах за результатами круглого столу. Зустріч, організована міністром оборони Великої Британії, відбулась в онлайн режимі 22 лютого.

«Міністри наголосили на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та обмінялись думками стосовно безпеки в Чорному морі, в контексті тривалих агресивних дій Росії в регіоні», - повідомили у американському відомстві.

19 лютого відбулась телефонна розмова між міністром оборони США та міністром оборони України Андрієм Тараном.

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