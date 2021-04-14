«Фантазіями» назвали США в ОБСЄ заяви Росії щодо України

Росія місяцями «плете фантазії, що Україна, буцімто, веде військову підготовку, щоб видворити керовані Росією сили із східноукраїнського регіону Донбасу», заявила голова американської делегції в ОБСЄ Кортні Остріан.

«Наші шановні російські колеги змальовували картину погіршення умов на сході України задовго до того, як вони і справді погіршились», - заявила Остріан у відповідь на виступ російської делегації у середу.

«Попри намагання Росії переконати нас, що ці фабрикації містять частку правди, існує нуль доказів того, що Київ планує масштабну військову операцію. Ми не так впевнені щодо Москви», - додала дипломат.

Вона нагадала делегації РФ, що «масштабні військові навчання на кордоні, або, справді, і на території сусіда без попереднього повідомлення, як це наразі відбувається, є дестабілізуючими, особливо з огляду на контекст та історію».

Остріан закликала Росію надати пояснення стосовно розміру, складу та мети дій на сході України. Дипломат зауважила, що Україна не робила жодних кроків, які могли б спровокувати таку відповідь а також відзначила, що дії НАТО та США у відповідь на ситуацію є прозорими та відповідальними. Остріан все ж привітала рішення Росії взяти участь в засіданні ради ОБСЄ.

14 квітня відбулось засідання Форуму із безпекової співпраці Постійної Ради ОБСЄ. Засідання було скликане на запит України в рамках Віденського документа 2011 року, щоб обговорити незвичну військову діяльність Росії на кордоні з Україною.

Як повідомляє Радіо Свобода, представник України під час засідання навів дані щодо накопичення російьских військ на кордоні з Україною і поцікавився: «Як це узгоджується із відповіддю Російської Федерації, що вона не здійснює жодних значних військових дій?»

Представниця Росії заявила, що її країна «не веде будь-якої військової діяльності, про яку необхідно надавати інформацію в межах Віденського документа».

«Усі заходи з переміщення російських підрозділів реалізуються в межах бойової підготовки – підкреслюю – на нашій національній території. Вони адекватні обстановці і не зачіпають безпеку інших держав», – запевнила російська представниця.

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