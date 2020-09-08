В ООН Росію закликали провести незалежне розслідування можливого отруєння Навального

Представниця ООН з питань прав людини Мішель Башеле закликала Росію провести незалежне розслідування, або повною мірою співпрацювати з розслідуванням даних представлених Німеччиною, які свідчать про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичній отрутою «Новічок».

«Недостатньо просто заперечувати те, що його отруїли і відкидати необхідність ретельного, незалежного, безстороннього та прозорого розслідування спроби його вбивства», - йдеться в заяві Башеле, виданій у вівторок.

«Необхідно, щоб російська влада провела повне розслідування того, хто винуватий у цьому злочині - дуже серйозному злочині, вчиненому на російській землі», - додала вона.

Башеле висловила глибоке занепокоєння через «кількість випадків отруєнь, або інших видів прицільного вбивства теперішніх, чи колишніх громадян Росії, всередині країни, або на іноземній землі».

«На російській землі було скоєно дуже серйозний злочин, - заявив речник Башеле Руперт Колвіль під час спілкування з пресою в Женеві, - Не залишається сумнівів в тому, що було використано екзотичну смертоносну речовину, «Новічок», і відповідне розслідування необхідне». Він підкреслив, що не так важливо, хто проведе розслідування, як те, щоб воно було «незалежним, безстороннім, ретельним і, за можливості, швидким».

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини заявляв, що німецькі фахівці виявили «однозначні» докази отруєння російського опозиційного діяча Олексія Навального нервово-паралітичною отрутою класу «Новічок».

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель повідомила, що звертатиметься до НАТО по консультацію щодо відповідних дій і наголосила, що в цій ситуації «постали дуже важкі питання, на які може і повинен дати відповідь лише російський уряд».

Москва заперечує причетність до того, що сталося з Навальним, і російське Міністерство закордонних справ заявило, що звинувачення Німеччини не підтверджені доказами.

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