Ще дві європейські лабораторії підтвердили, що Навального отруїли речовиною групи «Новічок» - Німеччина

Спеціалізовані лабораторії у Франції та Швеції підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли речовиною групи «Новічок». Організація із заборони хімічної зброї (ОPCW) також отримала зразки матеріалів Навального і вживає кроків для проведення власного аналізу. Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Зіберт.

«Незалежно від дослідження, що проводить OPCW, три лабораторії вже підтвердили, незалежно одна від одної, докази того, що нервово-паралітична речовина групи «Новічок» була причиною отруєння Навального», - заявив Зіберт.

«Ми поновлюємо заклик до Росії пояснити ці події. Ми перебуваємо у тісному контакті з нашими європейськими партнерами щодо наступних кроків», - додав Зіберт.

2 вересня уряд Німеччини оприлюднив дані клініки Шаріте, де йшлося про те, що Навального отруїли речовиною групи «Новічок».

44-річний Олексій Навальний був евакуйований до Німеччини через два дні після того, як 20 серпня він знепритомнів під час перельоту з сибірського міста Томська до Москви.

22 серпня літак доправив його до Берліна, де хворого помістили в лікарню Шаріте. 7 вересня клініка повідомила про покращення стану Навального - його вивели з медикаментозної коми.

Справа Навального викликала різку реакцію міжнародного співтовариства. Держсекретар Майк Помпео минулого тижня заявив, що за отруєнням Навального можуть стояти російські посадовці.

Москва відкидає звинувачення щодо ситуації з Навальним.

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