Помпео каже про «суттєвий шанс», що за отруєнням Навального - російські посадовці

Державний секретар США Майк Помпео сказав у середу про значну ймовірність того, що замах на життя російського опозиціонера Олексія Навального вчинили за наказом посадовців у Росії.

...Є суттєвий шанс, що це надійшло саме від чільних російських посадовців.

Помпео наголосив, що Сполучені Штати разом з Європейським Союзом докладуть зусиль для виявлення причетних до застосування отрути, яку Німеччина назвала нервово-паралітичною речовиною похідною від хімічної зброї.

«Я вважаю, що люди у світі бачать, що насправді за цим стоїть. Коли вони бачать спробу отруєння дисидента і визнають, що є суттєвий шанс, що це надійшло саме від чільних російських посадовців, я думаю, що це недобре для російського народу. Я думаю, що це недобре для Росії. Я вважаю, що люди дивляться на це і кажуть, що так не повинні поводитися країни, які хочуть бути потугами, які хочуть бути важливими і грати на світовій арені...», - сказав Помпео у радіоінтерв’ю, виклад якого поширив Державний департамент.

У Москві 9 вересня до російського міністерства закордонних справ викликали німецького посла, якому поскаржилися, що Берлін «використовує ситуацію» з Навальним для «дискредитації» Росії.

Росія також заявила, що вимагає в Німеччини інформацію, включно з усіма медичними даними, біоматеріалами, результатами і зразками аналізів.

Німецький уряд каже, що Берлін дав відповіді на всі російські вимоги, і що тепер справа є предметом для слідчих органів.

«Посилення охорони» Навального

З Німеччини повідомляють, що служби безпеки посилили охорону Олексія Навального у берлінській лікарні, де він вийшов з коми і згідно з офіційними повідомленнями, може говорити й пам’ятає, що з ним сталося.

Німецька поліція не коментує припущення часописа Spiegel, що йдеться про нову загрозу замаху Навального, оскільки його свідчення можуть бути небезпечні для тих, хто влаштував напад.

Spiegel пише, що аналізи у німецькій військовій лабораторії дали підстави вважати, що для отруєння був застосований новий варіант речовини класу «Новічок» - набагато токсичніший за отруту, використану при спробі вбивства Скрипалів у Солсбері 2018 року.

Британія офіційно назвала підозрюваними двох агентів російської військової розвідки.

44-річний Олексій Навальний був евакуйований до Німеччини двома днями після того, як 20 серпня він в агонії знепритомнів під час перельоту з сибірського міста Томська до Москви.

Літак здійснив незаплановану посадку в Омську, де лікарі заявляли, що не могли з’ясувати причину критичного стану пацієнта, а також стверджували, що його не можна було транспортувати.

Але після міжнародної кампанії з гучними вимогами дозволити вивезти Навального на лікування за межі Росії 22 серпня літак доправив його до Берліна, де хворого помістили в лікарню Шаріте.

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