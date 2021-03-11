Рік пандемії COVID-19. Байден планує звернутись до американців

Рік тому Всесвітня організація охорони здоров‘я оголосила про пандемію COVID-19. За рік життя в багатьох країнах світу значно змінилось: від роботи та навчання в режимі онлайн, закриття ресторанів та скасування громадських подій до носіння масок та дотримання протиепічних обмежень.

Станом на 11 березня 2020 року кількість підтверджених випадків заражень складала 125 000, кількість смертей від коронавірусу у світі була меншою ніж 5 000. Тепер зареєстровано 117 мільйонів випадків заражень і більшу 2,6 мільйона осіб померло, згідно з даними університету Джонса Гопкінса, пише АР.​ ​

У США 529 000 людей померли від пандемії, а кількість зареєстрованих заражень перевищила 29 мільйонів випадків.

Президент США Джо Байден планує звернутись до американців в четвер. В своєму першому розлогому зверненні до країни з часу приходу на посаду, Байден наголосить на тих «жертвах, які поніс американський народ за останній рік, втратах, від яких постраждали громади та родини по всій країні», оголосила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Напередодні Байден провів зустріч у Білому домі з керівництвом компаній Johnson&Johnson та Merck, які створили партнерство для виробництва і поширення вакцини від COVID-19. У США наразі зареєстровано три вакцини від COVID-19.

Під час події в середу Байден оголосив, що звернеться до країни в четвер і окреслить план дій із виходу з пандемії: «Я оголошу про початок наступної фази відповіді на COVID і поясню, що буде робити уряд і чого ми потребуватимемо від народу Америки».

«Є світло в кінці тунелю, - заявив Байден в середу. - Однак, ми не можемо зменшувати перестороги зараз, або вважати, що перемогу здобуто».

Очікується, що Байден також наголосить на новому масштабному пакеті економічних стимулів, який Конгрес затвердив у середу. Пакет передбачає пряму виплату 1400 доларів американцям із низькими та середніми доходами.

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