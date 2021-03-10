Байден привітав прийняття Конгресом "Плану порятунку Америки" - у Республіканській партії його назвали "одним із найгірших законопроектів"

У середу Білий дім розповсюдив заяву президента США Джо Байдена в зв'язку з остаточним затвердженням Палатою представників законопроекту про допомоги американській економіці, який називають «Планом порятунку Америки».

У заяві вказується, що «переважний відсоток американців» - демократів, незалежних і республіканців - підтримує запропоновану новою адміністрацією програму допомоги національній економіці і сьогодні, при останньому проходженні законопроекту в Палаті представників, «їх голос був почутий».

Законопроект гостро розкритикував лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл.

"Законопроект щодо витрат президента Байдена це класичний приклад перевищення повноважень з боку демократів в ім'я економічної підтримки під час COVID. Законопроект примудрився виділити лише ~1% витрат на вакцинацію та менше, ніж 9% на всю боротьбу у царині охорони здоров'я. Це, з великим відривом, один із найгірших законопроектів, які я бачив у Сенаті", - твітує республіканець.

"Допомога прибула", - відзначив президент США на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

У заяві наголошується, що тепер прямі виплати в розмірі 1400 доларів отримають 85 відсотків американських родин. Крім того, будуть розширені заходи допомоги малому бізнесу, людям, які втратили роботу в результаті пандемії, а також дітям з малозабезпечених сімей.

«Цей законопроект, - йдеться в президентському посланні, - спрямований на те, щоб дати хребту нашої нації - трудящим, які забезпечують щоденну життєдіяльність, працівникам, які вибудували цю країну, людям, які підтримують її, - шанс для боротьби».

Байден висловив особливу подяку спікерові Палати представників Ненсі Пелосі і всім законодавцям, які підтримали запропонований «план порятунку Америки». Він заявив, що буде готовий підписати законопроект в п'ятницю.

"План порятунку Америки матиме надзвичайний вплив на майже кожну громаду в Америці. Демократи у Сенаті обіцяли великий, рішучий, негайний законопроект економічної допомогти під час пандемії, який пошириться на всю країну. З Планом порятунку Америки, ми виконали свою обіцянку", - твітує лідер демократів у Сенаті США Чарльз Шумер.

Законопроект розкритикували у Республіканській партії США, де раніше вже закидали Демократичній партії прагнення використати пандемію для задоволення власних політичних пріоритетів буцімто непов'язаних із пандемією, або відновленням економіки США. Так, конгресмен-республіканець Джоді Аррінгтон, заявив що демократка, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі "кидає" сплачені американцям у вигляді податків гроші "поплічникам демократів".

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