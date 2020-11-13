Авіакомпанія "Дельта" внесла у список "заборонених для польотів" 550 пасажирів, які відмовлялися носити маску

Американська авіакомпанія “Дельта” створила список “заборонених для польотів” пасажирів, куди записують осіб, що відмовлялись одягати маску на борту літака в час пандемії коронавірусу.

Генеральний директор компанії Ед Бастіан в електронному листі до своїх співробітників написав, що у цьому списку вже налічується понад 550 осіб.

“Наразі ми додали загалом близько 550 людей в наш список “заборонених для польотів” за те, що вони відмовлялись виконувати правила авіакомпанії щодо захисних масок в літаку. На щастя, ця кількість є невеличкою частиною від усіх наших клієнтів, переважна більшість яких виконує наші інструкції і цінує ті кроки, яких ми вживаємо для безпеки та охорони здоров'я”, - написав у листі очільник компанії.

Обов'язкове носіння масок на борту літака компанія “Дельта” запровадила у травні цього року. За перші три місяці список пасажирів, яким заборонили літати, складав всього 100 осіб.

Втім останнім часом кількість тих, хто відмовлявся носити маску в літаку, різко зросла.

Центри США з контролю та запобігання хворобам напередодні цього тижня заявили, що захисні маски не лише захищають громадськість від COVID-19, вони також зберігають здоров'я і життя того, хто носить маску.

Очільник компанії "Дельта" закликав співробітників компанії бути обережним із власним здоров'ям і наголосив, що виконання правил щодо захисних масок лишається необхідним та обов'язковим.

Дивіться також: У Лос-Анджелесі вшановуюсь пам’ять жертв Голодомору