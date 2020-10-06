Україна - на 11 місці в рейтингу паспортів

Україна перебуває на 11 місці в рейтингу паспортів, укладеного Passport Index на основі даних 193 країн-членів ООН. За українським паспортом можна подорожувати без візи до 70 країн, 41 країна видає візи після прибуття і 87 країн вимагають від українців отримувати візу перед приїздом, йдеться у рейтингу.

На першому місці рейтингу - Нова Зеландія. За паспортом цієї країни можна подорожувати до 86 країн світу без візи. Друге місце поділили Німеччина, Австрія, Люксембург, Швейцарія, Ірландія, Японія, Південна Корея та Австралія. На третьому місці - Швеція, Бельгія, Франція, Фінляндія, Італія та Іспанія.

Укладачі індексу наголосили на тому, як вплинула пандемія COVID-19 на рейтинг, відзначивши, зокрема, що США опинились на 21 місці рейтингу, хоча раніше американці могли без візи подорожувати до 80 країн, а Японія також просунулась з першого місця. «Дані чітко свідчать: через тимчасові заборони на подорожі та візові обмеження, багато країн, які раніше мали потужні паспорти, тепер перебувають внизу рейтингу».

Росія обіймає 24-те місце - 112 країн вимагають від росіян отримати візу перед прибуттям. На останньому місці в рейтингу паспортів - Афганістан та Ірак. Власники паспортів цих країн можуть без візи подорожувати лише до 31 країни.

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