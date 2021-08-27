В Пентагоні розповіли, як відбувається евакуація з Афганістану, після вибуху поблизу аеропорту

За минулу добу з Кабула евакуювали 12 500 осіб, повідомив пресі генерал Вільям (Хенк) Тейлор, заступник голови Штабів регіональної співпраці США, під час брифінгу в п’ятиницю. 35 рейсів з Кабула здійснили військові літаки США і 54 - сили коаліції.

Американських військових, які зазнали поранень через вибух поблизу аеропорту Кабула доставили до американської військової бази в Німеччині. Під час нападу 13 американських військових загинуло і щонайменше 18 зазнали поранень, повідомив Тейлор.

Згідно з повідомленнями преси, в результаті вибуху в четвер щонайменше 95 людей загинуло і десятки постраждало.

Тейлор виправив попереднє повідомлення Пентагону про те, що поблизу аеропорту Кабула відбулось два вибухи в четвер.

«Можу підтвердити те, що ми не вважаємо, що був другий вибух всередині, або поблизу готелю Barron, був один підривник-самогубець. Ми не певні, як цей звіт було подано невірно», - заявив генерал.

Пентагон планує завершити операцію з евакуації до 31 серпня, підтвердив речник відомства Джон Кірбі під час брифінгу. Він заявив, що евакуація триватиме «до останнього моменту» і буде створено баланс між виведенням військ та евакуацією цивільних.

«Порятунок життів залишається нашим пріоритетом - життів наших військових і, звичайно, евакуйованих і ми намагатимемось вивезти якомога більше людей», - сказав Кірбі.

Генерал Тейлор додав, що наразі більше 5000 військових США перебувають у Кабулі і «наражаючись на небезпеку, рятують якомога більше людей».

«Це шляхетна місія, - наголосив він. - Ми на власні очі побачили наскільки вона небезпечна, але ІДІЛ не завадить нам її завершити».

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