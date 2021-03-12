У Пентагоні відповіли на критику введення форми для вагітних льотчиць

«Чого ми однозначно не будемо робити, так це дослуховуватись до порад ведучого телевізійного шоу, або китайських військових». Так речник Пентагону Джон Кірбі відреагував на коментар популярного американського телеведучого з каналу Fox News Такера Карлосна, який в своїй програмі розкритикував плани Пентагону запровадити варіант військової форми для льотчиць, яку можна носити під час вагітності. ​

В своєму телешоу Карлсон саркастично відгукнувся щодо планів Пентагону. «Вагітні жінки воюватимуть у наших війнах. Це посміховисько з війська США, - зокрема сказав Карлсон. - В той час, коли китайські військові стають більш маскулінними і збирають найбільші ВМС у світі, наші військові, як Джо Байден каже, мають стати «жіночнішими», хоча невідомо, що це означає, бо поділу на чоловіків та жінок більше не існує».

Під час спілкування з пресою в четвер речник Пентагону наголосив на необхідності більшої інклюзивності війська.

«Нам ще багато потрібно зробити, щоб досягнути більшої інклюзивності війська, - сказав Кірбі. - Ми визнаємо, що не маємо достатньо керівників-жінок високих рангів».

Виступ телеведучого розкритикували і інші військові. «Такі думки висловлює особа, яка жодного дня не служила у війську», - заявив у своєму відеозверненні у Twitter провідний військовий Командування космічними силами США Скотт Сталкер.



Цього тижня президент США Джо Байден призначив на керівні посади у командуванні двох жінок-генералів.

Байден висловив сподівання на те, що жінки, які стають до лав збройних сил будуть впевнені у своїх можливостях кар‘єрного зростання.

«Я хочу, щоб кожна дитина знала, що саме такий вигляд мають віце-президенти США та генерали Збройних сил США», - написав Байден у Twitter під своїм фото з віце-президенткою США Камалою Гарріс а також двома генералами.

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