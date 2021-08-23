Пентагон зробить обов’язковою вакцинацію від COVID-19 американських військових

Пентагон планує зробити обов’язковою вакцинацію для військових США. Оголошення було зроблене після того, як вакцина Pfizer отримала повне затвердження від Федеральної адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками. Про це речник відомства Джон Кірбі заявив у понеділок.

Кірбі повідомив, що міністр оборони США Ллойд Остін вже готовий оприлюднити розпорядження, яке вимагатиме вакцинації всіх військових службовців.

«Ці зусилля гарантуватимуть безпеку наших службовців та сприятимуть готовності наших сил, вже не говорячи про здоров’я та безпеку наших громад по всій країні», - сказав речник відомства. Графік щеплення буде визначений пізніше.

Це рішення було прийнято на тлі найбільшої кількості смертей серед військових за останні місяці. За останній три тижні від коронавірусної інфекції померли 8 військових, повідомляють в Міноборони. До серпня від К помирала один-два військових на місяць, найбільший показник був зафіксований у листопаді минулого року – 4 військових.

Раніше цього місяця, повідомляє The Hill, міністр оборони Остін попросив президента Байдена вже до середини вересня додати щеплення від COVID-19 до переліку обов’язкових вакцин для проходження служби. Нині у списку обов’язкових - 17 вакцин, які військові мають отримати перед початком служби. Серед них – вакцини проти кору, дифтерії, гепатиту, віспи та грипу.

Кірбі додав, що після введення в дію вимоги вакцинації на тих, хто не дотримається її, чекає «адміністративне та дисциплінарне покарання».

В матеріалі використані джерела The Hill та сторінка Міноборони США.

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