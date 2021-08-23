США повністю схвалили вакцину Pfizer-BioNTech від COVID-19

Федеральна адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) надала повне схвалення вакцини виробництва Pfizer та BioNTech від COVID-19дл осіб старше 16 років.

До цього новітню вакцину компанії використовували в США на основі схвалення FDA для використання вакцини в надзвичайних умовах пандемії.

У FDA заявили, що вакцина Pfizer «відповідає високим стандартам безпеки, ефективності та виробничої якості».

Повне схвалення вакцини, вважають американські урядовці, збільшить довіру до щеплень у США а також створить підґрунтя для введення вимог вакцинації з боку роботодавців та організацій.

«Хоча мильйони людей безпечно отримали щеплення від COVID-19, нам відомо, що для декого схвалення вакцини з боку FDA може додатково посилити довіру до щеплення», - заявила представниця FDA Дженет Вудкок.

Схвалення вакцини, ймовірно, спонукає організації та університети вводити вимогу вакцинації для своїх працівників, студентів. Про це заявив головний хірург США Вівек Мурті в інтерв‘ю Fox News в неділю.

«Існують університети та компанії, які розглядають можливість введення вимоги вакцинації, щоб більше захистити місце роботи та навчання, - сказав Мурті. - Гадаю, це схвалення FDA, ймовірно, спонукає їх почуватись більш впевнено у запровадженні таких вимог».

В статті використано матеріали FoxNews.

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