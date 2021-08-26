Очільник Пентагону вказав «негайно розпочати» вакцинацію військових від COVID-19

«Щоб захистити цю країну, ми повинні мати здорові та боєздатні збройні сили», - заявив очільник Пентагону США Ллойд Остін у відповідному меморандумі. Він оголосив, що обов‘язкова вакцинація всіх військових має розпочатись негайно.

«Після ретельних консультацій з медичними експертами, військовим керівництвом та за підтримки президента, я встановив, що обов‘язкова вакцинація від коронавірусної хвороби (COVID-19) є необхідною, щоб захистити Збройні сили і для оборони народу Америки», - йдеться в меморандумі.

Пентагон ввів вимогу вакцинації американських військових цього тижня, після того, як регулятор у США надав повне схвалення вакцини Pfizer BioNTech. Раніше цю вакцину застосовували на основі дозволу на використання у надзвичайних умовах пандемії.

Перед вакцинацією військові матимуть змогу поговорити з терапевтом про переваги вакцинації а також з керівництвом «про те, які ризики може принести їхнє небажання вакцинуватись для підрозділу». Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу для преси в середу, відповідаючи на питання про можливе скептичне ставлення до вакцинації у війську.

Кірбі, загалом, не передбачає опозиції до вакцинації.

«Це не було проблемою з іншими вакцинами, - додав речник. - Я розумію, що COVID має іншу історію та культурний аспект. Однак, це - законний наказ».

Кірбі сказав, що 68% військових, які перебувають на активній службі, є повністю вакцинованими. Однак, за його заявою, ситуація дуже відрізняється в різних родах військ. В Сухопутних силах 40% пройшли повну вакцинацію. Цей показник складає 53% для Морської піхоти, 73% для ВМС, 57% - ВПС.

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