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«Виклик», чи «пастка для росіян» - оглядачі про переліт бомбардувальників США над Україною

B-52 Statofortress ВПС США

Формування з трьох бомбардувальників B-52 США Стратофортресс, розміщені на базі в Великій Британії, взяли участь в перельоті над Україною 4 вересня. Переліт американських бомбардувальників супроводжували Міг-29 та Су-27 українських збройних сил. Про це повідомило командування силами США в Європі.

Переліт «надав партнерам цінну можливість тренувань в повітрі». Місія також продемонструвала як розміщені ближче до театру дій В-52 та їхні екіпажі створюють «можливості колективної оборони і надають США, країнам-союзникам по НАТО та партнерам стратегічні та операційні можливості для стримування Росії та запевнення союзників та партнерів», йдеться в прес-релізі.

В-52 були лише пасткою для розвідувальної операції, пише в статті для Forbes Девід Екс. Як і під час перельоту 28 серпня, і 4 вересня російські літаки були підняті на зустріч американським бомбардувальникам.

В цей час два літаки RC-135V, які сили США та Британії використовують для збору даних, проводили польоти над Чорним морем поблизу Криму і, можливо, збирали дані про російські радари, що слідкували за бомбардувальниками, йдеться в статті.

Ганс Крістенсен, директор Ядерного інформаційного проекту Федерації американських науковців зауважив, що бомбардувальники В-52 можуть нести і ядерний заряд і тому їх переліт є справжнім викликом Росії.

«Надзвичайне рішення надіслати ядерний бомбардувальник настільки близько до регіону з напруженою ситуацією, - пише Крістенсен у Twitter. - Ракети великої дальності та вразливість до протиповітряної оборони означають, що у час війни, вони б не летіли настільки близько, тому це справжній виклик».

Командування силами США в Європі відзначило, що проведено більше 200 місій з часу дислокації бомбардувальників на базі у Великій Британії два роки тому.

В останні роки збройні сили США в основному зосереджуються на підготовці до можливого конфлікту з основними супротивниками, такими як Росія та Китай, йдеться в статті американського оборонного видання AirForce Times, присвяченій перельоту.

Про зростання військової напруги між США та Росією пише The New York Times, звертаючи увагу, зокрема на переліт американських бомбардувальників В-52 над Чорним морем 28 серпня, а також маневри російських літаків, які військові США надавали «небезпечними та непрофесійними».

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