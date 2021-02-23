Посольство США привітало дії НАБУ та ОГП щодо екс-посадовців «Приватбанку»

Посольство США в Україні назвало «важливим кроком у боротьбі з корупцією» повідомлення підозри з боку НАБУ та ОГП у розтраті «мільйонів гивень українських платників податків».

У своєму дописі у Twitter відомство привітало українську владу з цими «відважними діями».

Підозрювані спричинили збитки у сумі 136 млн гривень, йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Офісу Генпрокурора

Як повідомили в Офісі генпрокурора, 22 лютого було погоджено повідомлення про підозру трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні.





Зокрема, повідомлено про підозру колишньому першому заступнику Голови правління «Приватбанку», який в понеділок намагався покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня. Завдяки зусиллям правоохоронців літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль», де експосадовця було затримано, наголосили посадовці.

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