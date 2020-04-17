Більше 9 мільйонів доларів складе розширена допомога США Україні в подоланні COVID-19

Державний департамент США та Агентство з міжнародного розвитку США (USAID) спрямовують 508 мільйонів доларів допомоги на подолання пандемії COVID-19 у світі. Кошти виділяються додатково до вже наданої допомоги. Про це Державний департамент повідомив 16 квітня.

«Ці кошти спрямовуються на підтримку надзвичайно важливої діяльності зі стримання поширення хвороби, включаючи проведення кампаній з обізнаності, водопостачання, санітизації та запобігання поширенню інфекції в медичних закладах», - йдеться в заяві Держдепу.

З цих коштів 9,1 мільйона доларів допомоги в сфері охорони здоров‘я та подолання наслідків стихійних лих буде надано Україні.

Фінансування буде спрямовано на допомогу в підготовці лабораторних систем, виявленні випадків зараження та їх відслідковування, надання експертної підтримки, збільшення обізнаності стосовно ризиків, та інші програми в Україні, повідомляє установа.

На сході України пріоритетами для цих програм буде підтримка, водопостачання, санітизаціх та гігієни у вразливих районах Донецької та Луганської областей.

Посольство України у США подякувало Америці за розширення допомоги Україні.

Солучені Штати інвестували майже 5 мільярдів доларів допомоги Україні протягом останніх 20 років, включаючи більше 362 мільйонів доларів допомоги в сфері охорони здоров‘я, йдеться в інформації Держдепу.

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