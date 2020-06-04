Сенатори США подали новий законопроект про санкції проти «Північного потоку 2»

Американські сенатори Джин Шагін (від Демократичної партії) та Тед Круз (від Республіканської) а також низка інших законодавців США, подали законопроект, який, на думку авторів, має заблокувати російський газотранзитний проект «Північний потік 2».

Законопроект уточнює вже існуючі санкції США проти проекту, наголошуючи, що вони поширюються і на кораблі, що прокладають труби, а також на тих, хто надає страхові, портові, або фіксуючи послуги таким кораблям а також на компанії, які нададуть підтвердження для початку роботи проекту «Північній потік 2», йдеться у повідомленні співавторів законопроекту.

«Північний потік 2» загрожує Україні, енергонезалежності Європи та дає Росії можливість зловживати нашими союзниками. Конгрес повинен ще раз вжити рішучих кроків і стати на шляху втілення цього проекту

«Існує двопартійний та двопалатний консенсус щодо того, що російський «Північний потік 2» становить загрозу національній безпеці США і його не має бути добудовано», - заявив сенатор Тед Круз.

Він відзначив, що російський президент Путін продовжує обходити санкції, запроваджені проти проекту законом про Оборонний бюджет США на 2020 рік.

«Північний потік 2» загрожує Україні, енергонезалежності Європи та дає Росії можливість зловживати нашими союзниками. Конгрес повинен ще раз вжити рішучих кроків і стати на шляху втілення цього проекту», - заявила сенаторка Джин Шагін.

«Північний потік 2 є пасткою Росії. Він збільшує залежність Європи та наших союзників від Росії» , - наголосив сенатор Барросо.

Через американські санкції, роботи з добудови газопроводу не проводились з кінця минулого року, але останнім часом з’явились повідомлення про прибуття судна з прокладки труб, що належить «Газпрому», «Академік Черський», до Балтійського моря для можливої добудови проекту.

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