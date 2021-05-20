Позицію Держдепу щодо санкцій проти «Північного потоку-2» розкритикували законодавці у США, думки оглядачів розділились

Чотири кораблі, п‘ять організацій та одна особа, які беруть участь у проекті «Північний потік 2», фігурують у новому санкційному переліку, поданому Державним департаментом до Конгресу США, згідно з вимогами закону Про захист європейської енергобезпеки (PEESA). Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у середу.

Однак, Держдеп вирішив надати звільнення від санкцій для німецької дочірньої компанії «Газпрому» Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніга, хоча і включив їх до санкційного переліку. Рішення про звільнення від санкцій викликало хвилю критичних зауважень від американських політиків.

Варніг, громадянин Німеччини, раніше обіймав посади в різних російських компаніях і, за повідомленнями преси, має тісні зв‘язки з Кремлем.

Ми продовжимо виступати проти завершення цього проекту, який може послабити європейську енергобезпеку а також безпеку України та східного флангу НАТО та країн ЄС

«Я вирішив, що в національних інтересах Сполучених Штатів звільнити від застосування санкцій Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніга та офіси корпорації Nord Stream 2 AG», - заявив Блінкен.

Блінкен зауважив, що опозиція з боку США до «Північного потоку 2» є непохитною.

«Сьогоднішні дії демонструють відданість адміністрації енергобезпеці Європи, що відповідає нашим намірам відбудувати відносини з нашими союзниками та партнерами в Європі, - наголосив держсекретар. - Ми продовжимо виступати проти завершення цього проекту, який може послабити європейську енергобезпеку а також безпеку України та східного флангу НАТО та країн ЄС».

Заяву було видано у час, коли відбувалась перша зустріч Блінкена та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. В Кремлі назвали повідомлення про усунення санкцій «гарним сигналом».

В Німеччині позицію Держдепу вважають «конструктивною». Міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас заявив журналістам у вівторок, що «це конструктивний крок, який ми із задоволенням продовжимо обговорювати з нашими партнерами у Вашингтоні».

Польща, яка, як і Україна, послідовно виступає проти проекту, висловила сподівання, що Вашингтон все ж вживатиме рішучих заходів проти «Північного потоку 2».

Ми продовжуємо розраховувати на те, що Сполучені Штати зроблять кроки задля зупинки побудови газопроводу «Північний потік 2». Ще не запізно

«Ми продовжуємо розраховувати на те, що Сполучені Штати зроблять кроки задля зупинки побудови газопроводу «Північний потік 2». Ще не запізно», - йдеться в заяві для преси Посольства Польщі у США. У відомстві заявили, що багато країн вважають цей проект геополітичним, «спрямованим на зміцнення позиції Росії в якості основного газопостачальника до Європи і нанесення шкоди енергобезпеці України та всього регіону».

Всередині США, позиція Держдепу наразилась на різку критику як політиків-республіканців, так і деяких представників правлячої Демократичної партії.

Сенатор Боб Менендес запитав про наступні кроки адміністраіцї Байдена а також, про те, що планує робити Німеччина у відповідь і чи планує Німеччина збільшити допомогу Україні

Голова Комітету Сенату з міжнародних відносин демократ Боб Менендес висловився проти рішення, яке, на його думку, «створює непевність у багатьох кутках Європи»​ і закликав адміністрацію США «зірвати пластир, усунути звільнення і запровадити санкції, передбачені Конгресом». «Я не бачу, як сьогоднішнє рішення просуватиме зусилля США з протистояння російській агресії в Європі», - додав він. Менендес запитав про наступні кроки адміністраіцї Байдена а також, про те, що планує робити Німеччина у відповідь на «поступки США» і чи збюільшить Німеччина допомогу Україні і зміцнить свою позицію на підтримку України в Нормандському форматі.

Сенаторка-демократка Джин Шагін висловила розчарування рішенням Держдепу і закликала використати «всі моживі варіанти для запобігання завершенню» проекту.

Законодавці від Республіканської партії виступили з різкими заявами.

«Це шокує, - твітує сенатор Тед Круз. - Відкидаючи закон США, Байден активно допомагає Путіну будувати цей трубопровід».

Сенатор Чак Гресслі запитав, чи не є теперішній крок «повторенням згубного «перезавантаження» часів Обами-Байдена?».

«Російський заступник міністра закордонних справ говорить, що усунення президентом Байденом санкцій проти компанії, якою володіє Росіє і якою керує колишній представник таємної поліції Східної Німеччини допоможе нормалізувати відносини Москва-Вашингтон ... Повторення згубного «перезавантаження» часів Обами-Байдена?» - йдеться у твіті.

Оглядачі по-різному оцінили рішення адміністрації.

Колишній координатор санкційної політики Держдепу США Деніел Фрід побачив у заяві Гейко Мааса готовність Німеччини серйозно вирішувати питання щодо «Північного потоку 2».

Позиція США стосовно цього газопроводу «не є здачею інтересів (як дехто побоюється), але є спробою виграти час, щоб напрацювати умови, які зменшили б ризики «Північного потоку 2», - пише Фрід у Twitter.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст в коментарі NBC заявив, що позиція США щодо санкцій «демонструє, що, зрештою, протистояння Росії є менш важливим. Це справді шкодить позиції Байдена на кшталт «я жорсткий щодо Росії». Гербст раніше зауважував, що у випадку М‘якої позиції адміністрації щодо «Північного потоку 2» зупинити проект змуожть рішення Конгресу.

Ми відбудовуємо трансатлантичні альянси, а не залякуємо, чи накладаємо санкції на друзів, ми співпрацюватимемо з ними, щоб розробити пакет, який обмежить негативи

Радник Гельсінської комісії США Пол Массаро зауважив у коментарі на заяву Блінкена про те, що санкції проти Nord Stream AG не відповідають інтересам США, що в інтересах США, зокрема є «суверенітет України, подолання корупції, боротьба зі зміною клімату, утримання розподілу влади».

Аналітик Фонду Маршалла Джош Рудольф зауважив, що США рішуче виступають проти газпромівського проекту, «але ми відбудовуємо трансатлантичні альянси, а не залякуємо, чи накладаємо санкції на друзів, ми співпрацюватимемо з ними, щоб розробити пакет, який обмежить негативи». Рудольф нагадав, що Берлін був найважливішим союзником США з питання санкції проти Росії, почаниючи з 2014 року.

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