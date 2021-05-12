Чи має Байден план дій щодо «Північного потоку 2», розмірковують експерти США

Добудова газпромівського проекту «Північний потік 2» триває і може завершитись вже до Різдва. Водночас, попри позицію президента США Джо Байдена про те, що цей проект є «поганою ідеєю», адміністрація ще не вжила кроків для того, щоб остаточно зупинити добудову, погоджуються американські експерти, які цього тижня виступили зі статтями щодо того, які кроки має вжити Байден по відношенню до «Північного потоку 2».

В статті «Америка не має плану того, як зупинити «Північинй потік 2», Семуель Бушан, колишній радник міністра енергетики США за часів президентства Трампа, радить Німеччині та США згуртуватись навколо інших проектів в сфері енергетичної інфраструктури Європи, щоб компенсувати можливу шкоду від газпромівського проекту.

«Європі потрібні інтерконектори для трубопроводів, імпортні термінали в ключових європейських портах, розширення і модернізація потужностей сховищ. Ці та інші проекти можуть розширити варіанти та важелі для України», - зауважує аналітик.

Бушан радить адміністраіції Байдена збільшити підтримку «Ініціативи трьох морів», для того, щоб збалансувати вплив «Північного потоку 2». Аналітик підкреслює важливість того, що в цьому проекті керівну роль відіграє Європа, а також, що ініціатива передбачає можливість інвестицій до 1,2 млрд дол до інфраструктури.

«Байден має потужний інструмент у вигляді Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку і передбачені 1 млрд дол коштів США для того, щоб допомогти Європі втілити бачення в рамках Ініціативи трьох морів», - пише Бушан в статті для National Interest.

До більш активної протидії газпромівському проекту закликає владу США Джон Гербст у своїй статті для The Hill.

«Північний потік 2» становить більшу загрозу, ніж нещодавнє нагромадження військ Росією в регіоні, зауважує колишній посол США в Україні а тепер експерт «Атлантичної ради». Він наголошує, що адміністрація Байдена поки не вжила рішучих кроків проти проекту, побоюючись, що це може зашкодити відносинам з Німеччиною.

За відсутності рішучих кроків з боку уряду США, проект може зупинити американський Конгрес, переконаний експерт. Гербст вказує на ті законодавчі положення, які передбачають санкції проти учасників проекту і які вже були прийняті Конгресом, а також називає можливі нові заходи.

Санкції проти Nord Stream 2 AG можуть завдати смертельного удару проекту

«Комітет Сенату з міжнародних відносин щойно схвалив поправку, яка вимагає від Державного департаменту, за 15 днів після затвердження законопроекту, ідентифікувати, чи 20 кораблів, долучених до проекту підпадають під санкції.

Якщо адміністрація продовжить вагатись, може бути прийняте законодавство щодо санкцій проти Nord Stream 2 AG, дочірньої компанії, що перебуває в повній власності «Газпрому» і знаходиться в Швейцарії і яка уклала контракт із кораблем «Фортуна», що вже перебуває під санкціями а також практично з усіма іншими організаціями, долученими до укладання труб «Північного потоку 2». Санкції проти Nord Stream 2 AG можуть завдати смертельного удару проекту», - пише Гербст.

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