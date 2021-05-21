В Білому домі сумніваються, що можуть зупинити добудову «Північного потоку-2», але вважають нові санкції «значним кроком»

США продовжують наполягати на тому, що газотранзитний проект «Північний потік-2» є поганою ідеєю, заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу для преси в четвер.

«Ми продовжуємо заявляти, що це погана ідея, поганий план і ми також вжили відповідних заходів протягом минулих декількох днів, щоб ця позиція була чіткою, здебільшого тому, що ми вважаємо, що це - геополітичний проект, який загрожує європейський енергобезпеці а також безпеці України та Східного флангу НАТО, союзникам та партнерам. Стосовно трубопроводу існує геополітичне занепокоєння і ми вжили кроків протягом останніх декількох днів, щоб на це чітко вказати», - заявила Псакі.

Це найбільша на цей час кількість осіб внесених до переліку відповідно до цього закону, тому ми зробили значні кроки і ми також чітко зазначили публічно та через приватні канали нашу опозицію щодо проекту

Речниця заявила, що санкції запроваджені цього тижня є «значним кроком», адже під заходи потрапила «найбільша кількість осіб».

«Ми запровадили санкції проти чотирьох російських організацій, чотирьох кораблів, які займались підсанкційною діяльністю, - наголосила Псакі. - Ми також запровадили санкції проти дев‘яти кораблів, що належать російському урядові. Це найбільша на цей час кількість осіб внесених до переліку відповідно до цього закону, тому ми зробили значні кроки і ми також чітко зазначили публічно та через приватні канали нашу опозицію щодо проекту».

Водночас, вона висловила сумнів у тому, що США можуть зупинити майже добудований проект, що розташований в іншій країні.

Яким чином ми зможемо зупинити проект в іншій країні, добудований на 95%?

Вона нагадала, що коли Байден став президентом, 95% трубопроводу вже було побудовано. «Яким чином ми зможемо зупинити проект в іншій країні, добудований на 95%?» - поставила питання Псакі.

В середу Держдеп додав до санкційного переліку чотири кораблі, п‘ять організацій та одну особу, які беруть участь у проекті «Північний потік-2».

Однак, Держдеп вирішив надати звільнення від санкцій для німецької дочірньої компанії «Газпрому» Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніга, хоча і включив їх до санкційного переліку. Рішення про звільнення від санкцій викликало хвилю критичних зауважень від американських політиків.

Ми глибоко переконані, що в національних інтересах США захищати суверенітет України та захищати східний фланг Європи від російської агресії.

Група підтримки України в Конгресі США звернулась із закликом до адміністрації скасувати виключення з режиму санкцій.

Конгресмени висловили згоду з кроками адміністрації Байдена із включення кораблів та низки організацій до санкційного переліку а також високо оцінили нещодавній візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України. Вони, однак, висловили глибоке занепокоєння рішенням адміністрації усунути санкції з Nord Stream 2 AG та Варніга, яке Держдеп пояснив міркуваннями національних інтересів.

«Ми глибоко переконані, що в національних інтересах США захищати суверенітет України та захищати східний фланг Європи від російської агресії. В національних інтересах США обмежити зловмисний вплив Росії та енергетичний примус Європи. В національних інтересах США припинити стратегічну корупцію, яку використовують зловмисні діячі в Європі і захистити цілісність демократичних інституцій та трансатлантичні відносини», - йдеться у зверненні групи.

Конгресмени зауважили, що підтримка гарних відносин з Німеччиною не може відбуватись «за рахунок трансатлантичної безпеки та безпеки України».

Після того, як крок Держдепу наразився на критику законодавців від обох партій, американські урядовці заявили, що проведуть брифінг і пояснять свою політику щодо газопроводу. Брифінг для Комітету з іноземних справ Сенату заплановано на понеділок.

Тимчасом, група сенаторів-республіканців ініціювала законопроект, який пропонує не надавати виключення із санкцій для Nord Stream 2 AG та Варніга а також розширити санкції і включити підрядників цієї компанії до переліку.

«Лише через декілька днів, після того, як російські хакери успішно атакували американський трубопровід, президент Байден вирішив надати Володимиру Путіну власний трубопровід і значну геополітичну перемогу, яка прямо стосується альянсу НАТО», - заявив один із співавторів законопроекту сенатор Кевін Креймер.

В Україні Верховна Рада затвердила постанову в якій закликала Конгрес США докласти всіх зусиль, щоб зупинити добудову трубопроводу шляхом санкцій.

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