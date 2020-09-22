Поліцейського з Нью-Йорка звинуватили у шпигунстві на Китай

В понеділок у США заарештували офіцера поліції Нью-Йорка за звинуваченнями у тому, що він шпигував за вихідцями з Тибету, що проживають в Нью-Йорку, і доповідав про їхні дії посадовцям консульства Китаю.

Заступник головуючого директора ФБР Нью-Йорка Вільям Свіні заявив, що звинувачений «діяв від імені іноземного уряду, брехав, щоб отримати доступ до дерожавної таємниці, використовував свою посаду офіцера поліції Нью-Йорка, щоб допомогти шкідливим та незаконним спробам уряду Китаю залучити джерела для розвідки».

За заявами звинувачення, 33-річний Баймадіже Ангванг, який народився в Тибеті, серед іншого «використовував свою посаду в Поліції Нью-Йорка, щоб надавати посадовцям консульства доступ до високопосадовців поліції міста, надаючи їм запрошення на події поліції Нью-Йорка».

Ангванг, який спершу прибув до США в рамках культурного обміну, потім попросив політичного притулку в країні, заявивши, що в Китаї він стане метою переслідувань та катувань через свою тибетську національність, але потім декілька разів їздив до Китаю, заявила служба Прокурора США в Східному районі Нью-Йорка. Прокурори звинувачують Ангванга в тому, що він отримав притулок у США на основі неправдивих заяв.

З 2009 по 2014 рік Ангванг служив у морській піхоті США і в 2013 році проходив службу в Афганістані, згідно до даних Сухопутних сил США, які наводять ЗМІ.

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