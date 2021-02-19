6 поліцейських відсторонили від служби, десятки під слідством у справі про штурм американського парламенту

Поліція Капітолію США усунула 6 своїх службовців і розслідує дії ще десятків поліцейських у зв‘язку з подіями 6 січня, коли натовп пішов на штурм будівлі американського парламенту, а поліція не змогла ефективно захистити будівлю.

«Наша Служба професійної відповідальності розслідує дії 35 поліцейських у той день. Ми відсторонили 6 таких службовців від виконання обов‘язків із збереженням оплати», - заявив речник поліції Капітолію у четвер.

Раніше конгресмен Тім Раян, який очолює підкомітет Палати представників США, що розслідує поведінку поліції під час подій 6 січня, заявив пресі, що один з поліцейських, якого відсторонили від служби, буцімто, робив селфі із протестувальниками, а інший вдягнув кепку з гаслом «Повернімо велич Америці» і «почав давати вказівки» учасникам протесту.

23 лютого Комітет Сенату з питань внутрішньої безпеки планує провести слухання з питання недоліків у системі безпеки Капітолію 6 січня.

Цього тижня Союз поліцейських висловив недовіру керівництву поліцейських Капітолію, включно з виконуючою обов‘язки голови поліції Капітолію Йоганандою Піттмен.

«Наше керівництво не провело відповідної підготовки до протесту, не підготувало офіцерів до того, з чим вони зіткнулись, - йдеться в заяві Союзу поліцейських, виданій у понеділок. - Ми все ще не маємо відповіді щодо того, чому керівництво не поінформувало нас і не надало обладнання перед подіями 6 січня. Наші життя, як і життя конгресменів та службовців, яких ми заприсяглися захищати, наразили на ризик».

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення більш ніж 250 учасникам подій в Капітолії.

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