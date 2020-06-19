Держсекретар США назвав «зрадником» колишнього радника з нацбезпеки Білого дому

Держсекретар США Майк Помпео різко відреагував на книгу колишнього радника з національної безпеки США Джона Болтона, що готується до публікації 23 червня.

«Я не читав книгу, - йдеться в заяві Помпео, - але з опублікованих витримок, Джон Болтон поширює брехню, значну напівправду та відверту неправду. Сумно і небезпечно, що кінцева публічна роль Джона Болтона стала роллю зрадника, який шкодить Америці, порушуючи священну довіру народу».

Помпео звернувся до друзів Америки по всьому світові: «Ви знаєте, що Америка за президента Трампа несе добро у світ».

Заява Помпео має назву «Я також був у цій кімнаті», що перегукується з назвою книги Болтона «Кімната, де це відбувалось: Мемуари з Білого дому».

Як раніше повідомляв Голос Америки, публікацію книги через суд намагається зупинити Міністерство юстиції США, яке заявляє про те, що перевірку на наявність таємної інформації в книзі Білий дім ще не завершив. Сам же Болтон стверджує, що книга пройшла відповідну перевірку ще в квітні.

Напередодні Болтон опублікував витримки з його мемуарів про 17 місяців роботи у Білому Домі. У книжці колишній радник з нацбезпеки звинувачує президента США Дональда Трампа у готовності поступитися національними інтересами заради власної політичної вигоди, пише Голос Америки.

Болтон в статті для Wall Street Journal, зокрема пише, що президент Трамп, у спілкуванні із китайським лідером Сі Цзіньпінем під час засідання Великої 20-ки в 2018 році попросив Китай купувати більше американських сільськогосподарських продуктів, щоб допомогти йому виграти голоси у фермерських штатах США на виборах 2020-го року. У відповідь, стверджує Болтон, президент обіцяв кращі митні тарифи на китайські товари.

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