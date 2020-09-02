Помпео оголосив про нові обмеження на діяльність дипломатів Китаю у США

Під час спілкування з пресою в середу держсекретар США Майк Помпео оголосив про запровадження нових обмежень на діяльність дипломатів Китаю на території Сполучених Штатів. Обмеження вводяться у відповідь на подібні заходи, введені раніше Китаєм, підкреслив головний дипломат США.

Китайські дипломати потребуватимуть дозволу Держдепу, щоб відвідувати американські університети та зустрічатись із місцевими урядовцями, а також проводити культурні заходи

Згідно з новими правилами, китайські дипломати потребуватимуть дозволу Державного департаменту США для того, щоб відвідувати американські університети та зустрічатись із місцевими урядовцями, а також проводити культурні заходи з більше 50 учасниками, крім заходів на території дипломатичних представництв Китаю, повідомив Держдеп.

«Роками Комуністична партія Китаю створювала значні перепони для роботи американських дипломатів в КНР, - заявив Помпео. - Ми просто вимагаємо відповідності. Доступ наших дипломатів в Китаї має відображати доступ, який мають китайські дипломати в Сполучених Штатах і сьогоднішні кроки значно просунуть нас у цьому напрямку».

Напруга у відносинах між США та Китаєм посилюється. У своїй промові «Комуністичний Китай і майбутнє вільного світу», проголошеній наприкінці липня, Помпео звинуватив Китай у зловживанні співпрацею із західним світом для поширення авторитаризму, крадіжці персональної інформації та технологій. Китай відкидає ці звинувачення. В липні країни закрили консульства одна одної в Х‘юстоні та Ченгду, відповідно.

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