Reuters: ЄС може поновити обмеження на подорожі зі США

Європейський Союз в п‘ятницю розпочав процедуру поновлення протиепідемічних обмежень на подорожі, включаючи вимоги карантину та тестування для невакцинованих громадян Сполучених Штатів та п‘яти інших країн, два дипломати сказали Reuters.

Країни ЄС розпочали процедуру виключення Сполучених Штатів з переліку країн, чиї громадяни можуть подорожувати до ЄС без додаткових протиепідемічних обмежень. Крім США з переліку можуть бути виключені Косово, Ізраїль, Чорногорія, Ливан та Північна Македонія.

До переліку країн, обмеження для подорожей з яких до ЄС не передбачені, входить і Україна.

Наразі Сполучені Штати не дозволяють подорожуючим з ЄС вільно приїздити до США.

В Європейською Союзі є країни, які прагнуть встановити відповідність режимів, а є і ті, які сподіваються на гроші американських туристів і тому виступають проти обмежень для мандрівників з Америки.

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