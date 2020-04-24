У США видали офіційне застереження стосовно небезпеки застосування гідроксихлорохіну

Управління США з контролю за якістю продуктів харчування та ліків (FDA) в п’ятницю оприлюднило офіційне застереження стосовно небезпеки пов‘язаної з використанням антималярійного препарату «гідроксихлорохін» та «хлорохін» для лікування коронавірусу, якщо таке застосування відбувається поза стаціонаром, або програмою клінічних випробувань.

FDA повідомило про надходження свідчень розвитку серйозних проблем з серцем при застосуванні цих препаратів, які часто вживаються разом з певним антибіотиком.

«Ми продовжимо досліджувати ризики, пов‘язані з застосуванням гідроксихлорохіну та хлорохіну проти COVID-19 і повідомимо публічно, коли матимемо більше інформації», - йдеться в заяві FDA

Препарати наразі дозволені для застосування у США проти COVID-19 в надзвичайних ситуаціях в умовах лікарняного стаціонару.

FDA не скасовує своє схвалення для застосування цих препаратів для лікування малярії та інших хвороб, для яких цей препарат отримав схвалення раніше.

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