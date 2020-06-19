В Україні розслідують понад 20 справ, де фігурує Порошенко, включаючи справу про надання Томосу

П’ятий президент України Петро Порошенко фігурує у понад 20 справах, які розслідує Офіс Генпрокурора України та Державне Бюро розслідувань. Наразі лише в одній із них – у «справі Семочка» Петрові Порошенку оголошено підозру. На брифінгу у четвер генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що три кримінальні справи проти екс-президента вже закрито через відсутність складу злочину.

Серед справ, розслідування яких триває, є і справа про надання Томосу, яку, за інформацією генпрокурора, відкрили в 2019 році. Петро Порошенко висловив обурення цим розслідуванням, звертаючись до преси 18 червня під час засідання Печерського райсуду, який мав обрати йому запобіжний захід в іншій справі.

Посадіть мене за ґрати за цю справу. Для мене це буде найбільша нагорода



«Я хочу наголосити, що всі 27 справ, які були абсолютно незаконно порушені проти мене, куди була включена і справа про «розпалювання міжрелігійної ворожнечі» шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України... Посадіть мене за ґрати за цю справу. Для мене це буде найбільша нагорода», – сказав Порошенко, виступаючи в залі суду.

У Державному бюро розслідувань підтверджують: справа про Томос справді є.

Як повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова на брифінгу 18 червня, провадження про розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ існує. Як вона додала, «Чому вона (інформація про цю справу – Ред.) спливла сьогодні – мені невідомо».

Коментуючи «справу про Томос», релігієзнавець, народний депутат VIII скликання Віктор Єленський сказав «Голосу Америки»:

ця справа убога і жодних перспектив не має



«Я думаю, що ця справа убога і жодних перспектив не має. Саме тому в ДБР про неї й не згадували. А Петро Олексійович дізнався про цю справу і вирішив повідомити своїм прихильникам, розуміючи, що це обурить народ, що всі стануть за Томос горою, а влада постане в непоказному вигляді. Що ж до Добкіна , то цим хлопцям цікавий будь-який роздрай в українському суспільстві».

Провадження було порушене ще в 2019 році за скаргою Філарета. Про це написала «Українська правда», посилаючись на своє джерело в ДБР. Як повідомило джерело, предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет скаржився на те, що гроші, які раніше отримувала УПЦ КП, після Томосу надходять до Константинополя. Джерело з ДБР повідомило також, що слідчі не збираються ставити під сумнів легітимність Томосу і створення Православної церкви України.

заяву в ДБР на Порошенка написав Михайло Добкін



Колишній депутат від Опозиційного блоку та колишній мер Харкова Михайло Добкін заявив, що він був ініціатором справи проти Порошенка з вимогою притягти його до відповідальності за Томос.

Добкін розмістив у своєму Телеграмі заяву. У документі на бланку народного депутата мовиться, зокрема: «Протягом 2017-2019 років Петро Порошенко... використовував церковні організації та релігійне протистояння для досягнення перемоги на виборах 2019 року. Такі дії Порошенка призвели до міжконфесійного протистояння і ворожнечі».

До своєї заяви в ДБР Добкін додав коментар у Телеграм-каналі: «Відсидь за Томос, Петя».

Дивіться також: Звинувачення у вбивстві та нападі з обтяжуючими обставинами висунули колишньому офіцеру поліції Атланти. Відео