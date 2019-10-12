Парнас і Фруман працювали в США в інтересах Луценка — NBC

Саме Луценко є неназваним українським посадовцем, про якого йдеться у документах обвинувачення оприлюднених при затриманні у США бізнесменів Льва Парнаса та Ігоря Фрумана, повідомляє NBC News з посиланням на інформацію від американського посадовця.

Двох американських бізнесменів українського та білоруського походження, звинувачують у тому, що вони порушили правила фінансування політичних кампаній у США, зокрема приховуючи джерела походження коштів.

Панас та Фруман діяли не лише у власних інтересах, а і в інтересах українського чиновника, ім‘я якого прокурор не називає. NBC повідомляє, що йдеться саме про колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка.

«Вони продають політичний вплив не лише, переслідуючи власні фінансові інтереси, а і переслідуючи політичні інтереси одного закордонного службовця, члена українського уряду, який домагався звільнення посла США в Україні», - йдеться в документах обвинувачення.

Парнас і Фруман бачилися із вищим керівництвом України, а також організовували зустрічі із адвокатом Трампа Руді Джуліані. Зокрема йдеться про зустріч Джуліані з колишнім українським генпрокурором Юрієм Луценком.

Постать Луценка є важливою для розслідування в рамках імпічменту президента США, яке проводять комітети американського Конгресу, адже Трамп та Джуліані стверджували, що колишній віце-президент США Джо Байден закликав усунути прокурора в 2016 році, сам з метою припинення розслідування компанії, у правління якої входив його син Гантер Байден. Байден відкидає звинувачення.

Колишній посол США в Україні Марі Йовановіч свідчила в п’ятніцю в комітетах Палати представників США. У вступному слові до своїх свідчень, Йованович наголосила, що менш ніж через два місяці після того, як Державний департамент продовжив термін її перебування в Києві до 2020-го року, їй неочікувано сказали, що вона має повернутися в США «наступним рейсом».

Заступник Державного секретаря Джон Салліван пояснив їй, що вона нічого поганого не зробила, просто президент Трамп «втратив довіру до мене і більше не хотів, щоб я служила послом». Він сказав, що починаючи з літа 2018-го року Державний департамент перебував під тиском Білого дому, щоб її усунути.

Посол сказала, що їй було важко повірити у те, що її усунули з посади посла США на основі «безпідставних та хибних звинувачень людей із очевидно сумнівними мотивами».

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