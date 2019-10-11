«Клоуни», марихуана та квитки в один кінець: Хто такі Парнас і Фруман та у чому їх звинувачують? 

У четвер, 10 жовтня, у федеральному суді у Вірджинії висунуті обвинувачення чотирьом американським громадянам, троє з яких народилися на території колишнього Радянського Союзу, і двох з яких пов’язують з особистим адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Раптовий арешт

Лева Парнаса, бізнесмена, який народився в Україні, Ігоря Фрумана з Білорусі, американця Девида Коретту і Андрія Кукушкіна, який також з України, звинувачують у порушенні законів про фінансування передвиборчих кампаній.

У суді їх представляли Том Зенл і Кевін Даунінг, які раніше, зокрема у цьому ж суді, захищали колишнього керівника кампанії Трампа Пола Манафорта. Суддя погодився випустили обвинувачених під домашній арешт після внесення застави - один мільйон доларів з кожного. У них забрали паспорти і вони будуть змушені носити браслети з GPS-моніторингом.

Вони продають політичний вплив не лише, переслідуючи власні фінансові інтереси, а і переслідуючи політичні інтереси одного закордонного службовця, члена українського уряду, який домагався звільнення посла США в Україні.

Парнаса і Фрумана заарештували у середу ввечері в Далаському аеропорту поруч із американською столицею. Як повідомив прокурор Джоффрі Берман під час прес-конференції у Нью-Йорку, вони змушені були затримати бізнесменів близько 6-ої години в середу через побоювання, що ті намагалися втекти від правосуддя. У момент затримання бізнесмени були готові сідати у літак до Франкфурта, де мали здійснити пересадку, придбавши квитки в один кінець.

За інформацією Wall Street Journal, за дві години до арешту бізнесмени вечеряли з Рудольфом Джуліані у готелі Trump у Вашингтоні. Джуліані в інтерв’ю Fox News сказав, що він представляє бізнесменів в іншій справі і назвав їх арешт та звинувачення підозрілими з огляду на те, коли це трапилося, а також визнав, що вони допомагали йому із логістикою у зборі доказів проти Гантера Байдена, і що саме вони зв’язали його із колишніми українськими генпрокурорами Шокіним та Луценком.

У четвер і п’ятницю цього тижня бізнесмени мали з’явитися перед трьома комітетами Палати представників для надання свідчень у рамках розслідування щодо імпічменту, але, повідомив їхній адвокат Джон Дауд, вони відмовилися співпрацювати із конгресовим розслідуванням. Голови комітетів вислали їм повістки з вимогою надати всі документи, які мають відношення до справи, пов’язаної з Україною, до 16 жовтня.

Суть звинувачення

Як стверджується в судових документах, обвинувачені вступили в змову з метою «перерахування коштів з іноземних джерел кандидатам на державні посади федерального рівня і рівня штатів для того, щоб обвинувачені могли отримати потенційний вплив на кандидатів».

Американське законодавство забороняє іноземцям жертвувати кошти на користь федеральної та місцевої влади, а американським громадянам - робити це від їхнього імені. Обвинуваченні приховали цю схему від кандидатів та влади, роблячи внески від імені компанії, яка були створена з цією метою, та через осіб, які робили ці внески від свого імені. Окремо Фруман, з допомогою Парнаса, перевищив встановлену законом межу на політичні пожертви.

Починаючи з березня 2018 року, Парнас і Фруман, йдеться в обвинувальному акті, почали відвідувати заходи зі збору пожертв на політичні кампанії, переслідуючи власні фінансові інтереси і політичні інтереси щонайменше одного українського урядовця, з яким вони співпрацювали. Ім’я українця не називається.

Аби приховати джерело пожертв, вони створили товариство з обмеженою відповідальністю Global Energy Producers, яке нібито займалося торгівлею зрідженим газом, від імені якого зробили пожертву на суму в 325 тисяч доларів одному комітету зі збору коштів та на 15 тисяч доларів – іншому. Компанія GEP, всупереч письмовим свідченням Парнаса і Фрумана Федеральній комісії з виборів, на той час не вела бізнесу і не мала реальних інвестицій, йдеться в документі.

Американські ЗМІ ідентифікували один із комітетів, в який була зроблена пожертва на суму 325 тисяч доларів як America First Action, що підтримував республіканських кандидатів. За словами Бермана, їхній внесок є найбільшою пожертвою комітету.

Парнас і Фруман відвідували Білий дім і Маро-Лаго, де зустрічалися з президентом Трампом та його сином, фотографії з якими вони оприлюднювали на своїх сторінках у соціальних медіа.

У тексті обвинувачення йдеться, що Парнас зустрівся із одним конгресменом, який отримав близько 3 мільйонів доларів від комітету, в якій робили фінансові пожертви Парнас і Фруман, і попросив посприяти усуненню з посади на тої час посла США в Україні Марі Йованович на прохання одного чи кількох українських урядовців.

Як йдеться у розслідуванні BuzzFeed News, цим конгресменом був Піт Сешнс, республіканець з Техасу. Після зустрічі він написав листа до державного секретаря Майка Помпео, вимагаючи усунення Йованович, звинувачуючи її в тому, що вона без поваги висловлювалася про діючу адміністрацію. Пізніше Сешнс програв вибори.

«Вони продають політичний вплив не лише, переслідуючи власні фінансові інтереси, а і переслідуючи політичні інтереси одного закордонного службовця, члена українського уряду, який домагався звільнення посла США в Україні», - сказав Берман.

Також у липні 2018-го року усі чотири обвинувачені вступили у змову, щоб заснувати бізнес із рекреаційної марихуани, який фінансувався іноземним громадянином і через який оплачувалися їхні лобістські зусилля. При цьому вони приховували ім’я інвестора, через, як пояснив один із обвинувачених, Андрій Кукушкін, «його російське походження і параною навколо цього».

На початку діяльності бізнесмен перевів мільйон доларів на рахунки компанії з-за кордону. Звітуючи, Парнас і Фруман вислали йому фотографії із американськими політиками. Далі бізнесмен пересилав по 10 тисяч доларів на пожертви різним кандидатам. Хоча із документів можна припустити, що обвинувачені мали намір реально займатися бізнесом із марихуаною, справа не пішла.

Хто такі Парнас і Фруман

Лев Парнас та Ігор Фруман – американські бізнесмени, які мешкають на Флориді. Один з них, Парнас, народився в Одесі.

Як розповів Парнас в інтерв’ю NPR, він познайомився із Джуліані два роки тому, після чого вони стали справжніми друзями. Саме він, говорить Парнас, першим почув про звинувачення колишнього генпрокурора Віктора Шокіна про те, що його усунили з посади під тиском колишнього віце-президента США Джо Байдена через те, що він розслідував компанію Burisma, а в її раді директорів був син Байдена Гантер. І вже наприкінці 2018-го року Джуліані, за допомогою Парнаса та Фрумана, почав розслідувати цю справу, спілкуючись з теперішніми та колишніми українськими посадовцями.

У травні вони подали заяву в Генеральну прокуратуру України про погрози з боку українського олігарха Коломойського. Бізнесмени вимагали компенсацію моральної шкоди на 200 мільйонів гривень після того, як в інтерв’ю програмі «Схеми: корупція в деталях» Коломойський назвав їх «аферистами» і пообіцяв «вивести на світло боже».

Пізніше в інтерв’ю Українській правді Коломойський назвав їх «клоунами, … які тут займалися дурницями», Парнаса - «пройдисвітом і міжнародним аферистом», а Фрумана - «додатком» до нього. Він розповів, що вони приїжджали до нього в Ізраїль і просили організувати зустріч Джуліані з президентом Зеленським. Коломойський сказав, що він їм відмовив та запросив переписку в людини, яка організувала з ними зустріч, її він передав своїм адвокатам у США. Коломойський тоді, наприкінці травня, стверджував, що ця переписка свідчить про можливу змову проти Байдена, що може спричинити «великий скандал не тільки в Україні, а і в Америці».

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