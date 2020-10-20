Президент Зеленський звернувся з посланням до Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним посланням до Верховної Ради. У виступі він подав своє бачення стосовно питань внутрішньої та зовнішньої політики держави.

Володимир Зеленський розпочав виступ із ситуації із COVID-19. На думку президента, попри складну ситуацію, влада здебільшого ефективно протидіє пандемії.

Також серед своїх досягнень Зеленський згадав запуск ринку землі, зміцнення війська, тривале припинення вогню на Донбасі та поверення до порядку денного питання деокупації Криму.

Президент також дав зрозуміти, що не дуже задоволений роботою антикорупційних інституцій країни і вважає її незадовільною. Мовляв, про це говорить відсутність вироків у гучних справах.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що збирається змінити традицію і в подальшому звертатися не до депутатів Верховної Ради, а безпосередньо до громадян.

Виступ Володимира Зеленського неодноразово переривали схвальними аплодисментами депутати з пропрезидентської фракції Слуга народу. Водночас, опозиційні депутати із партії екс-президента Петра Порошенка назвали сьогоднішнє звернення президента "піаром".

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