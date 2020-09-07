Масштабну пожежу в Каліфорнії спричинив вибух піротехніки на вечірці

Пожежу, що почалась зранку в суботу і охопила територію у майже 30 квадратних кілометрів в Каліфорнії, спричинила «димова піротехнічна установка, використана під час свята з оголошення статі майбутньої дитини». Про це повідомив Департамент з протипожежної безпеки та захисту лісів штату.

«За посушливих умов та погоди, що є критичною і сприяє загорянням, викликати лісові пожежі легко. Відповідальні за спричинення лісових пожеж через недбалість, або незаконну діяльність можуть понести фінансову та кримінальну відповідальність», - йдеться у заяві.

В неділю Департамент пожежної безпеки штату заявляв, що в Каліфорнії вирують 22 масштабні лісові пожежі, на їх приборкання спрямовано більше 12 500 пожежників.

В неділю Національна погодна служба США зафіксувала декілька температурних рекордів у штаті і видала попередження про «надзвичайну пожежну небезпеку».

Свята з оголошення статі майбутньої дитини - це традиційна подія, що набула поширення протягом останніх декількох десятків років в американських родинах, під час якої майбутні батьки оголошують, чи вони очікують на хлопчика чи дівчинку.

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