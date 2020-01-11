Мегапожежа в Австралії охопила більше 6 000 квадратних кілометрів

Дві лісові пожежі, що вирували на південному сході Австралії поєднались у суботу, охопивши територію загальною площею більше шести тисяч квадратних кілометрів.

Влада звернулась до мешканців регіону із закликом до евакуації. «Якщо виїхати безпечно - виїжджайте!» - закликав місцевих мешканців прем‘єр густонаселеної австралійської провінції Вікторія.

Пожежі ширились континентом з вересня, спричинивши загибель 26 людей, більше мільярда тварин, за оцінками природозахисної організації WWF, а також руйнування біля 2 000 осель.

Серед причин пожеж називають підпали та зміну клімату.

Тисячі осіб вийшло на акції протесту в Сіднеї у п‘ятницю, закликаючи владу вжити заходів, щоб подолати глобальне потепління.

Протестувальники несли плакати з написами «Ми не можемо дихати», «Це - колапс екосистеми», «Ми заслуговуємо на більше, ніж ваша зневага». Прем‘єр-міністр Австралії обіцяв дослідити роль глобального потепління у пожежах.

Австралія - найбільший у світі експортер вугілля та зрідженого природного газу. Рівень викидів парникових газів в Австралії - серед найвищих у світі.

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