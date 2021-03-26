Виробник устаткування для голосування подав позов проти Fox News на $1,6 млрд

Компанія - виробник устаткування та програмного забезпечення для голосування Dominion Voting Systems подала позов проти популярної американської телекомпанії FoxNews. Dominion звинувачує Fox у наклепі, через заяви, що звучали в ефірі телемережі про участь компанії Dominion у буцімто шахрайських діях під час проведення голосування на виборах президента США 2020 року. Компанія вимагає компенсації обсягом 1,6 мільярда доларів від телемережі.

«Fox підтримував, повторював та поширював стосовно Dominion низку заяв, про брехливість яких достеменно відомо і які мали спустошливий вплив»,- йдеться у позові.

У п‘ятницю телеканал видав заяву про те, що він «пишається висвітленням виборів 2020 року, яке відповідає найвищим стандартам американської журналістики і рішуче захищатиметься від необґрунтованого позову в суді».

Раніше з подібним позовом проти Fox News до суду звернулась компанія Smartmatic, програмне забезпечення якої використовується для процесу голосування на виборах у США у окрузі Лос-Анджелес. Smartmatic звинуватила Fox News - а також трьох ведучих та двох юристів, Руді Джуліані та Сідні Пауелл, які виступали на каналі, у завданні шкоди репутації компанії. Компанія вимагає компенсації у 2,7 мільярда доларів за наклеп та паплюження іміджу. Fox News подала клопотання про відхилення позову Smartmatic.

Dominion також судиться із Джуліані та Пауелл, звинувачуючи їх у «наклепі» щодо використання устаткування компанії для буцімто масштабних порушень на виборах. У позові проти юристів Dominion вимагає компенсацію обсягом 1,3 мільярда доларів.

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