США вітають продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні

Делегація США в ОБСЄ привітала рішення організації продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні ще на рік.

«СММ відіграє життєво важливу роль і є очима та вухами ОБСЄ на місці в Україні, - заявили американські дипломати. - Ми знову закликаємо надати СММ доступ до всієї території України, включаючи Крим».

З відповідною заявою виступила і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анна Лінде.

«Вітаю досягнення консенсусу з питань бюджету та мандата найбільшої операції ОБСЄ на місці - Спеціальної моніторнгової місії в Україні, - заявила Лінде. - Місія відіграє життєво важливу роль в зусиллях ОБСЄ із вирішення конфлікту, проводить спостереження та звітує щодо безпекової ситуації в Україні а також сприяє діалогу. Я повністю підтримую Місію у виконанні свого мандата по всій Україні в рамках її міжнародно визнаних кордонів».

Згортання діяльності СММ ОБСЄ гратиме на руку лише Російській Федерації, йдеться у заяві українського дипломатичного відомства від 26 березня.



Рішення про продовження мандата було прийняте в останній день повноважень місії - 31 березня. Раніше, МЗС України заявляло про спроби деяких країн-учасниць організації заблокувати продовження роботи місії в Україні.

Згортання діяльності СММ ОБСЄ гратиме на руку лише Російській Федерації, йдеться у заяві українського дипломатичного відомства від 26 березня.

«Російські окупаційні адміністрації постійно чинили перешкоди у діяльності СММ, повністю блокували доступ її спостерігачів до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, обмежували можливості спостереження на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, насамперед у районах, прилеглих до державного українсько-російського кордону, заважали фіксації порушень прав людини», - заявляло відомство.

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