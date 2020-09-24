Двоє поліцейських отримали кульові поранення під час протестів у США. Підозрюваного затримано

Двоє поліцейських міста Луївілль, штат Кентуккі, отримали кульові поранення під час протестів у середу, які розпочались в місті після оголошення рішення великого журі присяжних у справі про вбивство афроамериканки Бреонни Тейлор в ході поліцейського рейду в березні.

Підозрюваного у стрілянині під час протестів затримано, повідомив в.о. Голови поліції міста Роберт Шредер. Він додав, що поліцейські реагували на повідомлення про постріли у бік великого зібрання людей в 8:30 вечора.

Президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що він молиться за цих поліцейських і додав, що розмові з губернатором штату Енді Бешіром він висловив «готовність до співпраці негайно, коли надійде такий запит».

Бешір закликав протестувальників розходитись.

В середу велике журі присяжних Луївілля заявило про висунення звинувачень колишньому поліцейському у створенні невиправданої небезпеки через постріли по квартирі сусідньої з помешканням Бреонни Тейлор. Велике журі назвало обґрунтованими постріли, які поліцейські зробили по квартирі Тейлор. Жодному з поліцейських не було висунуто звинувачення у спричиненні смерті Тейлор.

Головний прокурор штату Деніел Кемерон заявив, що застосування сили поліцейськими у випадку рейду помешкання Тейлор були обґрунтованими, після того, як хлопець Тейлор, Кеннет Вокер, вистрілив у бік поліцейських, вважаючи, що до квартири вдерлись грабіжники. Поліцейські мали ордер на обшук помешкання.

Тисячі людей вийшли на вулиці міста, протестуючи проти такого рішення. Протести були здебільшого мирні, однак ввечері в середу відбулись сутички протестувальників з поліцією, протестувальники проводили підпали в місті, було поранено двох поліцейських, майже 30 протестувальників було заарештовано, повідомляє Голос Америки з посиланням на місцеві ЗМІ.

Мер міста запровадив комендантську годину починаючи з 9 вечора.

Дивіться також: «Чому не можна забувати про українських ветеранів»: деталі звіту американських експертів. Відео