НАСА: ці вихідні астронавти США та РФ проведуть у російському відсіку МКС, щоб встановити джерело протікання повітря

Американське космічне агненство НАСА в четвер повідомило про «невелике збільшення протікання повітря» на Міжнародній космічній станції.

НАСА запевнило, що небезпеки для тих, хто перебуває на станції немає.

Все ж, через збільшення протікання, капітан МКС американський астронавт Кріс Кессіді та два російські космонавти Іван Вагнер та Анатолій Іванишин проведуть вихідні в російському модулі станції. Протягом цього часу триватиме автоматична перевірка тиску в модулях з метою виявлення джерела протікання.

«Команда працює над планом із ізоляції, виявлення та, за можливості, ремонту джерела», - йдеться в дописі НАСА.

У вересні 2019 року НАСА та міжнародні партнери зафіксували витік повітря у дещо більших за звичайний обсягах.

Кессіді, Вагнер та Іванишин матимуть доступ дослідницького модуля «Поіск» а також корабля «Союз», який може доправити трьох космонавтів на Землю.

«Вихідні будуть дуже зайнятими, - написав керівник контролю польотів НАСА Джош Метью у Twitter. - Сподіваюcь на встановлення і ремонт джерела, щоб не було більше потрібно часто регулювати тиск».

Він нагадав про ремонт витоку повітря в кораблі «Союз» два роки тому і додав, що «всі зацікавлені у тому, щоб знайти [джерело] до того, як нова місія SpaceX привезе більше людей».

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