Космонавтів на МКС розбудили вночі для пошуків джерела витоку повітря на російській стороні станції

Контролери польоту НАСА змушені були розбудити астронавтів на борту Міжнародної космічної станції вночі в понеділок, щоб терміново продовжити пошуки джерела протікання повітря на МКС, повідомило у вівторок космічне агентство США НАСА. До тривоги призвела інформація про зростання протікання, оголосили в НАСА.

Тепер коло пошуків звузилося до російського житлового відсіку станції «Звєзда». Саме російські модулі станції астронавти використовували для ізоляції для попередніх пошуків витоку. В НАСА зауважують, що протікання залишається невеликим і не становить небезпеки для тих, хто перебуває на станції.

Як раніше писав Голос Америки, астронавти вже двічі протягом минулих місяців шукали джерело витоку повітря на станції, яке, хоч і залишається невеликим, але все ще не вдалось встановити.

З наступною доставкою вантажів на МКС, що має відправитись в четвер з космодрому у американській Вірджинії, НАСА надішле додаткові ємності з постачання повітря на станцію, повідомив ЗМІ заступник голови програми НАСА з космічної станції Кенні Тодд.

НАСА наживо транслюватиме доставку вантажу на Міжнародну космічну станцію. Цікаво, що одним з вантажів буде доопрацьований космічний туалет, вартістю 23 мільйони доларів а також нове устаткування для проведення наукових досліджень.

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