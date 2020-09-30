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Космонавтів на МКС розбудили вночі для пошуків джерела витоку повітря на російській стороні станції

Фото Міжнародної космічної станції

Контролери польоту НАСА змушені були розбудити астронавтів на борту Міжнародної космічної станції вночі в понеділок, щоб терміново продовжити пошуки джерела протікання повітря на МКС, повідомило у вівторок космічне агентство США НАСА. До тривоги призвела інформація про зростання протікання, оголосили в НАСА.

Тепер коло пошуків звузилося до російського житлового відсіку станції «Звєзда». Саме російські модулі станції астронавти використовували для ізоляції для попередніх пошуків витоку. В НАСА зауважують, що протікання залишається невеликим і не становить небезпеки для тих, хто перебуває на станції.

Як раніше писав Голос Америки, астронавти вже двічі протягом минулих місяців шукали джерело витоку повітря на станції, яке, хоч і залишається невеликим, але все ще не вдалось встановити.

З наступною доставкою вантажів на МКС, що має відправитись в четвер з космодрому у американській Вірджинії, НАСА надішле додаткові ємності з постачання повітря на станцію, повідомив ЗМІ заступник голови програми НАСА з космічної станції Кенні Тодд.

НАСА наживо транслюватиме доставку вантажу на Міжнародну космічну станцію. Цікаво, що одним з вантажів буде доопрацьований космічний туалет, вартістю 23 мільйони доларів а також нове устаткування для проведення наукових досліджень.

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